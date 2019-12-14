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Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг

Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг

Ученые выяснили, что занятия йогой благотворно влияют на мозг, усиливая мозговые структуры, отвечающие за когнитивные способности и эмоциональную регуляцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Plasticity.

На протяжении десятилетий ученые находили подтверждения того, что аэробные упражнения укрепляют мозг и способствуют росту новых нейронов. Американские исследователи из Иллинойсского университета и Университета Уэйна в Детройте выяснили, что занятия йогой имеют аналогичный эффект.

Авторы объединили данные 11 исследований взаимосвязи между практикой йоги и здоровьем мозга. В пяти из этих исследований сравнивалось состояние мозга людей, ранее не занимавшихся йогой, до и после курса занятий, продолжавшегося от 10 до 24 недель. В оставшихся шести работах анализировались различия в мозге между людьми, которые регулярно практикуют йогу, и теми, кто этого не делает.

В каждом из исследований использовались методы визуализации мозга, такие как МРТ, функциональная МРТ или однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Исследуемые занимались хатха-йогой, включающей движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.

"Мы обнаружили, что во всех 11 исследованиях отмечается развитие тех же самых областей мозга, что и при физических упражнениях, — приводятся в пресс-релизе Иллинойсского университета слова профессора Неха Готе (Neha Gothe), возглавлявшей исследование. — Например, мы видим увеличение объема гиппокампа".

Гиппокамп участвует в обработке памяти и, как известно, с возрастом сокращается, что вызывает развитие деменции и болезни Альцгеймера.

У людей, регулярно занимающихся йогой, по сравнению с остальными, более развиты: префронтальная и поясная кора, миндалевидное тело — структура, отвечающая за эмоциональную регуляцию, а также нейронная сеть пассивного режима работы мозга.

"Префронтальная кора головного мозга, область мозга сразу за лбом, участвует в планировании, принятии решений, управлении многозадачностью, оценке и выборе вариантов, — говорит еще один автор исследования Джессика Дамуазо (Jessica Damoiseaux). — Сеть пассивного режима — это набор областей мозга, вовлеченных в размышления о себе, планирование и память. Поясная извилина, как и миндалевидное тело, является частью лимбической системы — цепи структур, которые играют ключевую роль в эмоциональной регуляции, обучении и памяти".

Авторы пока не знают, почему йога действует на мозг так же, как аэробные упражнения. Они предполагают, что ключом положительного воздействия является механизм эмоциональной регуляции, заложенный в основу занятий йогой.

"Йога не является аэробной практикой по своей природе, поэтому должны быть другие механизмы, приводящие к этим изменениям мозга, — говорит Готе. — Практика йоги помогает улучшить эмоциональную регуляцию, уменьшить стресс, беспокойство и депрессию. И, похоже, что именно это улучшает работу мозга".

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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