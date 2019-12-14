» » Обнаружены экзотические звезды в форме бублика

Обнаружены экзотические звезды в форме бублика

Обнаружены экзотические звезды в форме бублика

Ученые Испании и Португалии разработали теоретическую модель и обнаружили с помощью нее новые виды бозонных звезд — гипотетических объектов, которые состоят не из фермионов, как обычные звезды, а бозонов. Такие звезды могут иметь форму бублика, однако быстро распадаются из-за внешних возмущений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Бозоны — частицы, которые могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Это отличает их от фермионов (например, электронов), в отношении которых действует принцип запрета Паули. Из фермионов обычно состоит материя, а некоторые бозоны, например фотоны, являются переносчиками взаимодействия. В то же время считается, что темная материя может состоять из ультралегких частиц, которые также являются бозонами.

Свойство бозонов находиться в одном и том же состоянии гипотетически способно приводить к появлению макроскопических объектов и даже экзотических звезд. В новой работе астрофизики выяснили, могут ли быть стабильными вращающиеся бозонные звезды. Для этого они использовали численную модель с учетом общей теории относительности Эйнштейна.

Исследователи рассмотрели два сценария. В первом большое облако бозонной материи коллапсирует, чтобы сформировать вращающуюся звезду. Во втором сценарии ученые проверили, устойчива ли к возмущениям уже появившаяся бозонная звезда или нет. Вращающиеся бозонные звезды могут относиться к одному из двух типов. Скалярные звезды сформированы частицами с нулевым спином, а векторные — частицами со спином 1.

Ученые выяснили, что скалярные звезды имеют форму тора, а векторные остаются шаровидными, но сплюснуты у полюсов. При этом тороидальные звезды неустойчивы к возмущениям и распадаются на части с возможным образованием черной дыры. Сфероидальные устойчивы, как и нормальные звезды.

В будущем физики планируют выяснить, всегда ли скалярные звезды нестабильны или это зависит от свойств частиц темной материи, из которых они состоят.

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Найдены три новые звезды-«зомби»
Космос и Нло

Найдены три новые звезды-«зомби»

Такие объекты — звезды-«зомби» — редки, однако они были известны ученым и ранее (например, в 2017 году была обнаружена подобная звезда — LP 40−365). Три новые звезды-«зомби», описанные в
Звезды разогревают темную материю
Космос и Нло

Звезды разогревают темную материю

Темная энергия обезображивает звезды
Космос и Нло

Темная энергия обезображивает звезды

Объединенная группа астрофизиков из Франции, Швеции и Канады опубликовала в журнале Physical Review Letters статью, в которой заявляется, что звезды, содержащие внутри себя темную материю, по виду
Двойные звезды оказались основной пищей черных дыр
Космос и Нло

Двойные звезды оказались основной пищей черных дыр

Астрономы определили, что во время роста сверхмассивные черные дыры питаются преимущественно половинками двойных звезд, а не газом, пылью или одиночными светилами, как считалось до сих пор. Статья
Ученые обнаружили «колыбель» 70 тысяч звезд
Космос и Нло

Ученые обнаружили «колыбель» 70 тысяч звезд

Космический телескоп «Спитцер» обнаружил самое плотное космическое облако, в котором, по мнению ученых, уже начались процессы рождения звезд. На сайте НАСА сообщается, что оно имеет длину около 50
Рябь пространства-времени может выявить «странные звезды»
Космос и Нло

Рябь пространства-времени может выявить «странные звезды»

Глядя на рябь в ткани пространства-времени, ученые надеются вскоре обнаружить «странные звезды» — объекты, созданные из принципиально других частиц, из которых не состоит обычная материя.Протоны и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Камеры заднего видаКалькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийВьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалкиНа реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной дискСамостоятельные путешествия, что важно знать


Свежие Статьи
Ученые нашли идеальную приманку для мух цеце

Ученые нашли идеальную приманку для мух цеце

В Мексике обнаружен новый опасный паук-отшельник

В Мексике обнаружен новый опасный паук-отшельник

Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг

Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+