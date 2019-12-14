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На северо-востоке Сибири в эпоху мамонтов могли обитать несколько видов лошадей

На северо-востоке Сибири в эпоху мамонтов могли обитать несколько видов лошадей

Российские ученые выяснили, что наряду с мамонтами в Северо-Восточной Сибири и Северной Америке могли обитать сразу несколько видов лошадей, сообщил один из участников исследования, научный сотрудник Нурландского университета (Норвегия) Артем Недолужко.

"Ученые Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН совместно с коллегами из Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Нурландского университета (Норвегия) и Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова смогли выделить генетический материал и определить полную последовательность митохондриального генома ленской лошади (Equus lenensis) - одного из типичных представителей мамонтовой фауны Северо-Восточной Сибири. Музейный образец ленской лошади, с которым нам пришлось работать, - череп животного, который обнаружен на острове Котельный (Новосибирские острова) участниками Русской полярной экспедиции в 1901 году. Основываясь на данных генетики, было установлено, что в конце плейстоцена (геологическая эпоха, которую часто также называют ледниковым периодом) на территории Северо-Восточной Сибири и Северной Америки можно выделить как минимум две группы представителей рода лошадей, которые, возможно, являются близкими видами", - сказал Недолужко.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Mitochondrial DNA.

"Проведенное исследование - лишь первый шаг в рамках работ, которые позволят понять эволюционную историю и причины вымирания мамонтовой фауны, а также генетических основ эволюции млекопитающих. Мы надеемся, что сможем сохранить приоритет отечественной науки в этой тематике, проводя все этапы исследований в российских учреждениях", - добавил ученый. По его словам, подобные интегративные исследования в будущем приостановить утечку археологического и палеонтологического материала за рубеж. Основные исследования палеонтологического материала из России в настоящее время проводятся в Германии, Дании, Южной Корее, США и Австралии.

По словам руководителя исследования, научного сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко, сейчас в научных учреждениях Москвы и Якутска накоплен значительный палеонтологический материал, содержащий останки нескольких видов лошадей. В большинстве своем этот материал не исследован.

Лошади населяли северо-восток Сибири и северную часть Северной Америки вместе с мамонтом и шерстистым носорогом и другими животными мамонтовой фауны плейстоценового периода, а затем вымерли.

14 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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