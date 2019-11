Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китов

Рис. 1. Горбатые киты часто ходят парами, но эти пары нестабильны и распадаются в течение нескольких часов. Фото © Ольга Филатова, Чукотка, 2019

Горбатые киты поют сложные, структурированные песни, которые постепенно меняются со временем. Эти изменения происходят синхронно у всех китов в каждой популяции за счет копирования изменений в песнях. Копирование песен происходит также между популяциями, обитающих за тысячи километров друг от другая. Как это происходит, до сих пор было не очень понятно, так как горбачи довольно консервативны в выборе районов зимовки. Недавно в южной части Тихого океана у островов Кермадек, расположенных чуть южнее районов зимовки, было обнаружено большое миграционное скопление горбачей. Анализ записей их песен показал, что через Кермадек мигрируют киты из всех исследованных районов зимовки, кроме восточной Австралии и Французской Полинезии. Кроме того, на островах Кермадек была обнаружена «гибридная» песня, состоящая из тем, относящихся к разным типам песен. Получается, что в водах островов Кермадек киты из разных районов зимовки действительно могут слышать друг друга и копировать чужие песни.

Песни горбатых китов — один из примеров вокальных культурных традиций у животных. Культура (в ее широком понимании, то есть поведение, передающееся путем социального обучения), естественно, играет важнейшую роль у людей, но нередко оказывается достаточно важной и в сообществах животных (A. Whiten et al., 2017. The extension of biology through culture). Наиболее ярко это было продемонстрировано на человекообразных обезьянах (см., например, новости У шимпанзе есть специальные деревья, в которые принято кидаться камнями, «Элементы», 09.03.2016, Матери-шимпанзе делятся удочками с детенышами, чтобы помочь им научиться ловить термитов, «Элементы», 17.10.2016, За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудий, «Элементы», 01.07.2019), а в последнее время все большее внимание привлекают к себе культурные традиции китообразных. У дельфинов-афалин было показано наличие культурной передачи использования орудий — морских губок, которые они надевают на рострум, чтобы не ранить его при поиске рыбы, закопавшейся в песок (M. Krutzen et al., 2005. Cultural transmission of tool use in bottlenose dolphins), а горбатые киты учатся друг у друга новым способам охоты, например, дезориентации рыбы с помощью ударов хвоста (J. Allen et al., 2013. Network-based diffusion analysis reveals cultural transmission of lobtail feeding in humpback whales).

Отдельную группу феноменов составляют вокальные культурные традиции, также широко представленные у китообразных. У большинства млекопитающих вокальный репертуар более или менее врожденный; киты и люди — одни из немногих исключений. Китообразные могут выучивать новые звуки от сородичей (а иногда даже от животных других видов), что приводит к формированию вокальных культурных традиций на разных уровнях в зависимости от социальной структуры вида. Например, у матрилинейных видов (то есть таких, которые живут тесными семьями, основанными на родстве по материнской линии) могут существовать семейные диалекты, которые передаются от матери к детенышу и остаются неизменными на протяжении многих лет, являясь маркером данной семьи. Это характерно, например, для косаток (J. Ford, 1991. Vocal traditions among resident killer whales (Orcinus orca) in coastal waters of British Columbia) и кашалотов (L. E. Rendell, H. Whitehead, 2003. Vocal clans in sperm whales (Physeter macrocephalus)).

У горбатых китов нет постоянных групп — киты часто собираются вместе, но связи между ними недолговечны, и двух китов редко можно видеть в обществе друг друга дольше, чем несколько часов. Вокальные культурные традиции у них представлены в совсем другой форме — в форме песен самцов, которые они издают в районах зимовки и размножения (горбачи рожают и спариваются на зимовках). Песни передаются от одного самца к другому в пределах одной популяции, а иногда и между популяциями, которые разделяют расстояния в тысячи километров.

Функции этих песен до конца не ясны. Поскольку они издаются самцами в районах размножения, то считается, что они как-то связаны с конкуренцией между самцами и привлечением самки, но подтвердить это с помощью поведенческих наблюдений пока толком не удалось (подробнее см. «Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощают, «Элементы», 30.01.2019).

Песни постоянно меняются, но самцы непрерывно копируют изменения, которые их «коллеги» вносят в мотив, поэтому в каждый сезон все горбачи в одном районе поют более-менее сходную песню (K. Payne, R. Payne, 1985. Large-scale changes over 19 years in songs of humpback whales in Bermuda). Копирование песен происходит также между популяциями. В частности, в южной части Тихого океана был описан перенос песен на расстояние шести тысяч километров из восточной Австралии через Новую Каледонию, острова Тонга и далее на восток до Французской Полинезии (E. C. Garland et al., 2011. Dynamic horizontal cultural transmission of humpback whale song at the ocean basin scale). Интересно, что песни передавались как бы по цепочке от одной близлежащей популяции к другой, но в итоге за несколько лет покрывали расстояния в тысячи километров.

Как происходит такой перенос, до сих пор было не очень понятно. Горбачи довольно консервативны в выборе районов зимовки, так что один и тот же кит обычно год за годом мигрирует в один и тот же район (хотя бывают и исключения). Однако известно, что киты могут петь не только на зимовке, но и во время миграции, так что одна из гипотез о механизмах переноса песен предполагала, что самцы из разных популяций могут слышать и копировать друг друга на путях миграции.

Недавно в южной части Тихого океана был найден кандидат в такие районы: на островах Кермадек, расположенных чуть южнее районов зимовки, во время южной весны было отмечено большое скопление китов, причем многие из них держались там несколько дней, прежде чем продолжить миграцию дальше на юг в районы летнего нагула. Ученые решили выяснить, могут ли эти острова действительно быть местом культурного обмена песнями между китами из разных популяций. Для этого они сравнили записи песен из акватории островов Кермадек с записями, сделанными в тот же год в шести районах зимовки от восточной Австралии до Французской Полинезии.

Песни горбачей имеют иерархическую структуру: последовательность отдельных звуков — так называемых единиц песни — составляет фразу, разные фразы повторяются, формируя темы, а темы в свою очередь издаются в определенной последовательности, формируя песню (R. S. Payne, S. McVay, 1971. Songs of humpback whales). Различные версии песни, которые содержат разные темы, называют типами песни.

Отдельные единицы песни (то есть отдельные звуки) ученые идентифицировали и называли в соответствии с их звуковыми и визуальными (на сонограммах) характеристиками. Каждой стереотипной последовательности единиц, определенной как фраза, присваивалась определенная буква (например A, B, C). Фразы, содержащие сходные звуки в одном и том же порядке относили к одной и той же теме. Для количественного анализа сходства песен использовали расстояние Левенштейна (В. И. Левенштейн, 1966. Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений символов). Эта метрика рассчитывает минимальное количество изменений (вставок, делеций или замен), необходимых для превращения одной строки в другую.

Анализ песен 52 китов в шести районах зимовки позволил выделить три основных типа песни. Песни первого типа преобладали в центральной части региона (острова Кука и Французская Полинезия), песни второго типа были более обычны в западной части (Новая Каледония, Тонга и Ниуэ), а песни третьего типа были зарегистрированы только в восточной Австралии (рис. 2). Можно послушать примеры песен каждого типа: первый, второй, третий.

Рис. 2. Карта южной части Тихого океана, на которой показаны районы зимовки, и сонограммы проанализированных в статье песен. Типы песен на сонограммах обозначены разными цветами: синим и голубым — два подтипа первого типа, зеленым — второй тип, желтым — третий. Цветные овалы на карте обозначают, какие типы песен были зарегистрированы в каждом районе. Рисунок из обсуждаемой статьи в RSOS

Затем песни из районов зимовки сравнили с записями 39 китов с островов Кермадек как посредством визуального анализа, так и путем расчета расстояний Левенштейна. В результате оказалось, что разные типы анализа по-разному распределили певцов, записанных в водах островов Кермадек: по доле общих фраз 10 китов были отнесены к Новой Каледонии, два — к Ниуэ и один — к островам Кука, в то время как по расстоянию Левенштейна на уровне фраз 11 китов были с Тонга, два — из Новой Каледонии и два — с островов Кука, а по расстоянию Левенштейна на уровне песен два кита происходили из Новой Каледонии и один — с Ниуэ.

Лишь в трех случаях все типы анализа сошлись во мнении о происхождении кита: два кита были единодушно отнесены к Новой Каледонии и один к островам Кука. Происхождение остальных китов авторы сочли невыясненным из-за отсутствия единогласия между разными методами анализа, однако в целом заключили, что через Кермадек мигрируют киты из всех исследованных районов зимовки, кроме восточной Австралии и Французской Полинезии.

Еще интереснее оказалось то, что исследователи обнаружили на островах Кермадек «гибридную» песню — она состояла в основном из тем, относящихся к песне второго типа, но также включала одну тему из песни первого типа. Киты юго-западна Тихого океана в эту зиму как раз переключались с первого типа песни на второй. Гибридные песни встречаются редко — обычно песня меняется сразу целиком, так что это хорошее доказательство в пользу того, что в водах островов Кермадек мигрирующие киты учат новые песни.

Таким образом, получается, что в районе островов Кермадек киты из разных районов зимовки действительно могут слышать друг друга и копировать чужие песни. Авторы также предполагают, что острова могут играть роль в формировании загадочного переноса песен с запада на восток. Там встречаются киты из юго-западной части Тихого океана (Новая Каледония и Тонга) и одного из регионов центральной части южной части океана (острова Кука).

Так как киты из Французской Полинезии не посещают Кермадек, до них новые песни могут доходить позже, через возможные миграционные связи между Французской Полинезией и островами Кука. Также перенос в восточном направлении может объясняться различиями в размерах популяций: восточноавстралийская популяция существенно крупнее, чем расположенные на восток от нее островные популяции, и поэтому может оказывать на них более сильное влияние.

Источник: Clare Owen, Luke Rendell, Rochelle Constantine, Michael J. Noad, Jenny Allen, Olive Andrews, Claire Garrigue, M. Michael Poole, David Donnelly, Nan Hauser and Ellen C. Garland. Migratory convergence facilitates cultural transmission of humpback whale song // Royal Society Open Science. 2019. DOI: 10.1098/rsos.190337.

Ольга Филатова