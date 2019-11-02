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НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения


НАСА может вернуться на Плутон, но на этот раз задержаться в его окрестностях намного дольше, по сравнению с предыдущей миссией.
Космическое агентство выделило финансирование Юго-Западному исследовательскому институту (Southwest Research Institute, SwRI), расположенному на территории США, на проведение обширного исследования, посвященного возможной орбитальной миссии к Плутону. Это исследование поможет сформулировать основные требования к конструкции и научным инструментам межпланетной научной станции, а также оценить осуществимость потенциального проекта миссии, сообщили представители SwRI.
Юго-Западный исследовательский институт возглавляет миссию НАСА New Horizons («Новые горизонты»), запущенную к Плутону в июле 2015 г. и сделавшую первые снимки этой карликовой планеты с близкого расстояния. Этот исторический пролет позволил выяснить, что Плутон представляет собой удивительно разнообразный и сложный мир, на поверхности которого можно встретить 3,2- километровые горы водяного льда и обширные равнины азотного льда среди прочих геологических форм. Также 1 января этого года зонд совершил в рамках расширенной миссии пролет мимо объекта пояса Койпера под названием (KBO) 2014 MU69, более известного как Ultima Thule.
«Мы счастливы иметь возможность ознакомить Десятилетний обзор с нашим исследованием, - сказала Карли Хоуэтт (Carly Howett) из SwRI в сделанном заявлении. – Концепция нашей миссии состоит в отправке к Плутону одиночного космического аппарата, который проведет на орбите вокруг карликовой планеты два земных года, после чего посетит по крайней мере один объект пояса Койпера и еще одну карликовую планету из этого ледяного пояса.
Команда работает над проектом миссии уже не первый год.
«В научной работе, финансируемой SwRI и предшествующей этому исследованию, финансируемому НАСА, мы разработали систему орбитальных маневров для передвижения по системе Плутона и показали, что миссия осуществима при использовании для запуска имеющихся в распоряжении ракет-носителей и существующих электрических двигательных систем», - рассказал руководитель миссии New Horizons и этого ранее проведенного исследования Алан Штерн, также являющийся сотрудником SwRI.
«Мы также показали возможность использования гравитационного маневра вокруг крупнейшего спутника Плутона Харона для того чтобы свести аппарат с орбиты вокруг Плутона и направить его глубже в пояс Койпера для изучения еще по крайней мере одного объекта из этого пояса ледяных тел, такого как MU69, и одной карликовой планеты, которую можно будет сравнить с Плутоном», - добавил Штерн.
Десятилетний обзор проводится каждые 10 лет Национальным научно-исследовательским советом США для того, чтобы помочь НАСА определить приоритеты в части исследования космоса средствами роботизированных миссий. Работа над следующим Десятилетним обзором должна начаться в 2020 г. (Последний Десятилетний обзор планетарных наук охватывает период с 2013 по 2022 гг.)
02 ноябрь 2019 /
Космос и Нло
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