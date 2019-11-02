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Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса


Хотя самая жаркая пора года уже закончилась, в штате Калифорния все еще горячо. Там бушуют сразу несколько лесных пожаров, справиться с которыми не могут более недели. Самый крупный из них — Кинкейдский пожар (Kincade Fire), который начался 23 октября и распространился по территории площадью 310 квадратных километров.
Стихийное бедствие оказалось настолько мощным, что его можно увидеть из космоса. И не только увидеть, а еще и сфотографировать — что и сделал астронавт Эндрю Морган, находящийся на МКС. «Думаю о людях, которые потеряли свое жилье, и о храбрых пожарных на передовой, которые защищают их», — подписал Морган выложенные в Twitter снимки.
В сеть также попали спутниковые снимки, которые показывают распространение огня по калифорнийскому округу Сонома. Главная причина широкомасштабных пожаров в США — сильный ветер, из-за которого огонь распространяется очень быстро.
Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Жуткое стихийное бедствие показали из космоса
02 ноябрь 2019 /
Космос и Нло
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