Жуткое стихийное бедствие показали из космоса

Хотя самая жаркая пора года уже закончилась, в штате Калифорния все еще горячо. Там бушуют сразу несколько лесных пожаров, справиться с которыми не могут более недели. Самый крупный из них — Кинкейдский пожар (Kincade Fire), который начался 23 октября и распространился по территории площадью 310 квадратных километров.Стихийное бедствие оказалось настолько мощным, что его можно увидеть из космоса. И не только увидеть, а еще и сфотографировать — что и сделал астронавт Эндрю Морган, находящийся на МКС. «Думаю о людях, которые потеряли свое жилье, и о храбрых пожарных на передовой, которые защищают их», — подписал Морган выложенные в Twitter снимки.В сеть также попали спутниковые снимки, которые показывают распространение огня по калифорнийскому округу Сонома. Главная причина широкомасштабных пожаров в США — сильный ветер, из-за которого огонь распространяется очень быстро.