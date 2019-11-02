СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

Более двух лет беспилотный космический аппарат X-37B находился в космическом пространстве, при этом американские ВВС держат в тайне подробности его миссии.Согласно материалам ВВС США, космический аппарат «тестировал космические технологии и проводил исследования на орбите». Что именно скрывается за этим, неизвестно.По словам автора статьи Янника Вигета, во время предыдущих четырех миссий уже появлялись слухи о том, что Вашингтон может использовать космический аппарат для шпионажа или испытания нового оружия.Так, журналист напоминает, что за первым полетом космического аппарата — он случился девять лет назад — следило множество астрономов-любителей по всему миру. Эксперты выяснили, что в течение всех четырех дней X-37B кружил вокруг Земли на высоте 410 км и пролетал над Северной Кореей, Афганистаном и другими интересными для США государствами. Специалисты также говорили о новом шаге к милитаризации космоса.Известно, что всего аппарат провел в космосе почти восемь лет (более 2,8 тыс. дней). На весну 2020 года уже запланирована новая миссия, говорится в статье.