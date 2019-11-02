» » СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета


Более двух лет беспилотный космический аппарат X-37B находился в космическом пространстве, при этом американские ВВС держат в тайне подробности его миссии.
Согласно материалам ВВС США, космический аппарат «тестировал космические технологии и проводил исследования на орбите». Что именно скрывается за этим, неизвестно.
По словам автора статьи Янника Вигета, во время предыдущих четырех миссий уже появлялись слухи о том, что Вашингтон может использовать космический аппарат для шпионажа или испытания нового оружия.
Так, журналист напоминает, что за первым полетом космического аппарата — он случился девять лет назад — следило множество астрономов-любителей по всему миру. Эксперты выяснили, что в течение всех четырех дней X-37B кружил вокруг Земли на высоте 410 км и пролетал над Северной Кореей, Афганистаном и другими интересными для США государствами. Специалисты также говорили о новом шаге к милитаризации космоса.
Известно, что всего аппарат провел в космосе почти восемь лет (более 2,8 тыс. дней). На весну 2020 года уже запланирована новая миссия, говорится в статье.
02 ноябрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Израиль запустит на Луну новый космический аппарат
Космос и Нло

Израиль запустит на Луну новый космический аппарат

Аппарат OSIRIS-REx выходит на орбиту вокруг астероида Бенну
Космос и Нло

Аппарат OSIRIS-REx выходит на орбиту вокруг астероида Бенну

Космический беспилотник США вернулся с тайной миссии, длившейся два года
Космос и Нло

Космический беспилотник США вернулся с тайной миссии, длившейся два года

Беспилотный самолет ВВС США Х-37В совершил посадку на военно-воздушной базе Вандерберг в Калифорнии, завершив длившийся почти два года полет, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение на сайте
Исследовательский космический аппарат Juno оправился от неисправности и направляется
Космос и Нло

Исследовательский космический аппарат Juno оправился от неисправности и направляется

Руководители миссии космического исследовательского аппарата Juno, который в настоящий момент времени направляется в сторону Юпитера, сообщили о том, что им удалось справиться с возникшими на прошлой
Первый индийский марсианский космический аппарат покинул околоземную орбиту и
Космос и Нло

Первый индийский марсианский космический аппарат покинул околоземную орбиту и

Первый индийский марсианский аппарат Mangalyaan, что в переводе с хинди и означает "марсианский аппарат", который был запущен в космос 5 ноября 2013 года, совершил ряд маневров на околоземной орбите,
Секретный космический самолёт X-37B готовится вернуться на Землю после 667 дней в космосе
Космос и Нло

Секретный космический самолёт X-37B готовится вернуться на Землю после 667 дней в космосе

ВВС США готовятся провести посадку X-37B – роботизированного космического самолёта, который возвращается после рекордных 665 дней в космосе. Настоящая цель его миссии держится в тайне, однако, по
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладПреимущества матрасов MatroluxeЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаПочему одни нации богатые, а другие — бедные?Анализ родственных связей деревьев тропического леса выявил принципы устройства биологических сообществСамки рыб-чистильщиков ведут себя вежливее с незнакомцами, чем с давними приятелями


Свежие Статьи
НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+