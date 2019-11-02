Наблюдения с Земли подтверждают близлежащую «линзированную» экзопланету

Исследователи, используя телескопы, расположенные по всему миру, подтвердили и охарактеризовали экзопланету, обращающуюся вокруг близлежащей звезды, при помощи метода, называемого «гравитационным микролинзированием». Эта экзопланета имеет массу, близкую к массе Нептуна, однако обращается вокруг звезды, имеющей меньшую массу (и температуру), по сравнению с Солнцем, по орбите радиусом, близким к радиусу орбиты Земли вокруг Солнца. В системах относительно холодных звезд в этой области пространства, по мнению ученых, формируются газовые гиганты. Результаты этого нового исследования указывают на то, что на самом деле в этой области могут быть распространены планеты размером с Нептун. Поскольку эта экзопланета расположена ближе к нам, чем другие экзопланеты, открытые при помощи этого метода, она является перспективной целью для дополнительных наблюдений при помощи мощных современных телескопов, таких как телескоп «Субару».1 ноября 2017 г. японский астроном-любитель Тадаши Кодзима (Tadashi Kojima) обнаружил загадочный новый объект в направлении созвездия Тельца. Астрономы по всему миру начали дополнительные наблюдения и определили, что объект представляет собой пример редкого явления, называемого гравитационным микролинзированием. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна гравитация искажает пространство. Если массивный объект, находящийся на переднем плане, проходит прямо перед объектом, расположенным на заднем плане далеко в космосе, то это искаженное пространство может действовать, подобно линзе, и фокусировать свет, идущий от далекого объекта, временно увеличивая его яркость. В случае объекта, замеченного Кодзимой, звезда, находящаяся на расстоянии 1600 световых лет от нас, прошла перед звездой, расположенной на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Изучив изменения яркости линзированного объекта, астрономы выяснили, что в системе звезды, находящейся на переднем плане, лежит экзопланета.Затем команда профессиональных астрономов, возглавляемая Акихико Фукуи (Akihiko Fukui) из Токийского университета, Япония, при помощи 13 различных телескопов, расположенных по всему миру, провела наблюдения этого объекта на протяжении 76 суток и собрала достаточно данных, чтобы определить характеристики системы, в которой находится экзопланета. Родительская звезда имеет массу, составляющую примерно половину от массы Солнца. Экзопланета лежит на орбите радиусом примерно равным радиусу орбиты Земли вокруг Солнца, но имеет массу, примерно на 20 процентов превышающую массу Нептуна, пояснили авторы.Исследование опубликовано 1 ноября в журнале Astronomical Journal.