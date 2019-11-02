» » Наблюдения с Земли подтверждают близлежащую «линзированную» экзопланету

Наблюдения с Земли подтверждают близлежащую «линзированную» экзопланету

Наблюдения с Земли подтверждают близлежащую «линзированную» экзопланету


Исследователи, используя телескопы, расположенные по всему миру, подтвердили и охарактеризовали экзопланету, обращающуюся вокруг близлежащей звезды, при помощи метода, называемого «гравитационным микролинзированием». Эта экзопланета имеет массу, близкую к массе Нептуна, однако обращается вокруг звезды, имеющей меньшую массу (и температуру), по сравнению с Солнцем, по орбите радиусом, близким к радиусу орбиты Земли вокруг Солнца. В системах относительно холодных звезд в этой области пространства, по мнению ученых, формируются газовые гиганты. Результаты этого нового исследования указывают на то, что на самом деле в этой области могут быть распространены планеты размером с Нептун. Поскольку эта экзопланета расположена ближе к нам, чем другие экзопланеты, открытые при помощи этого метода, она является перспективной целью для дополнительных наблюдений при помощи мощных современных телескопов, таких как телескоп «Субару».
1 ноября 2017 г. японский астроном-любитель Тадаши Кодзима (Tadashi Kojima) обнаружил загадочный новый объект в направлении созвездия Тельца. Астрономы по всему миру начали дополнительные наблюдения и определили, что объект представляет собой пример редкого явления, называемого гравитационным микролинзированием. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна гравитация искажает пространство. Если массивный объект, находящийся на переднем плане, проходит прямо перед объектом, расположенным на заднем плане далеко в космосе, то это искаженное пространство может действовать, подобно линзе, и фокусировать свет, идущий от далекого объекта, временно увеличивая его яркость. В случае объекта, замеченного Кодзимой, звезда, находящаяся на расстоянии 1600 световых лет от нас, прошла перед звездой, расположенной на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Изучив изменения яркости линзированного объекта, астрономы выяснили, что в системе звезды, находящейся на переднем плане, лежит экзопланета.
Затем команда профессиональных астрономов, возглавляемая Акихико Фукуи (Akihiko Fukui) из Токийского университета, Япония, при помощи 13 различных телескопов, расположенных по всему миру, провела наблюдения этого объекта на протяжении 76 суток и собрала достаточно данных, чтобы определить характеристики системы, в которой находится экзопланета. Родительская звезда имеет массу, составляющую примерно половину от массы Солнца. Экзопланета лежит на орбите радиусом примерно равным радиусу орбиты Земли вокруг Солнца, но имеет массу, примерно на 20 процентов превышающую массу Нептуна, пояснили авторы.
Исследование опубликовано 1 ноября в журнале Astronomical Journal.
02 ноябрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Обнаружена экзопланета с 11-часовой орбитой
Космос и Нло

Обнаружена экзопланета с 11-часовой орбитой

Обнаружена экзопланета, которая испаряется рекордными темпами
Космос и Нло

Обнаружена экзопланета, которая испаряется рекордными темпами

Случайно обнаружена ближайшая к Земле экзопланета
Космос и Нло

Случайно обнаружена ближайшая к Земле экзопланета

При помощи телескопа "Спитцер" ученые из университета штата Флорида в городе Орландо (США) обнаружили в созвездии Льва экзопланету размером чуть меньше Земли и удаленную от нее на 33 световых года,
Экзопланета движется вокруг своей звезды в обратном направлении
Космос и Нло

Экзопланета движется вокруг своей звезды в обратном направлении

Ученые попытались выяснить, почему в одной из планетарных систем планета движется в обратном направлении по орбите своей звезды. Недавно исследователи изучали довольно причудливую планетарную
«Кеплер» нашел шатающуюся планету на кривой орбите
Космос и Нло

«Кеплер» нашел шатающуюся планету на кривой орбите

Астроном из Университета Джона Хопкинса Веселин Костов (Veselin B. Kostov) обнаружил в данных телескопа «Кеплер» следы экзопланеты, которая прецессирует вокруг своей оси вращения с периодом в 11 лет.
Ближайшая к Солнцу экзопланета в Альфе Центавра оказалась суперземлей
Космос и Нло

Ближайшая к Солнцу экзопланета в Альфе Центавра оказалась суперземлей

Астрономы из США определились с массой ближайшей к Солнцу экзопланеты Альфа Центавра B b. Ученые сообщили, что она, скорее всего, является суперземлей. Ученые не могут точно определить массу Альфы
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладПреимущества матрасов MatroluxeЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаПочему одни нации богатые, а другие — бедные?Анализ родственных связей деревьев тропического леса выявил принципы устройства биологических сообществСамки рыб-чистильщиков ведут себя вежливее с незнакомцами, чем с давними приятелями


Свежие Статьи
НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+