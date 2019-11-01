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Кто на самом деле управляет Землей?
Кто и как управляет населением Земли без его ведома? Кто может скрывать за этими «высшими силами»? Зачем кто-то хочет сократить население Земли? Когда роботы захватят нашу планету?
01 ноябрь 2019 /
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