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Кто на самом деле управляет Землей?

Кто на самом деле управляет Землей?


Кто и как управляет населением Земли без его ведома? Кто может скрывать за этими «высшими силами»? Зачем кто-то хочет сократить население Земли? Когда роботы захватят нашу планету?
01 ноябрь 2019 /
Космос и Нло
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