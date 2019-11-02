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Дневной сон дважды в неделю снижает риск инфаркта и инсульта в два раза

Дневной сон дважды в неделю снижает риск инфаркта и инсульта в два раза


Большинство из нас не надо убеждать в пользе дневного сна, однако ранее ряд исследований указывал на возможную связь привычки вздремнуть днем с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями или даже диабетом второго типа.
Ученые из Университетского госпитального центра в швейцарской Лозанне решили внести ясность в этот вопрос и решили выяснить, как влияет частота дневного сна на здоровье человека.
Для исследования, которое продолжалось более пяти лет, были отобраны 3,5 тысячи жителей Швейцарии, которые прежде не испытывали никаких серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.
Некоторые из них имели привычку спать днем и делали это в среднем два раза в неделю, некоторые прерывались на тихий час каждый день, другие пренебрегали дневным отдыхом.
За время исследования было зафиксировано 155 разного рода осложнений, связанных с работой сердца и сосудов, при этом риск таких осложнений оказался наименьшим в группе, участники которой спали днем всего один-два раза в неделю: он снизился на 48% (даже с учетом вредных привычек, повышающих вероятность этих заболеваний, например, курения).
02 ноябрь 2019 /
Космос и Нло
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