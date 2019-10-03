Почему Солнце не станет черной дырой

Солнце должно быть примерно в 20 раз массивнее, чтобы закончить свою жизнь черной дырой. Звезды, рожденные такого размера или больше, могут взорваться в сверхновую в конце своей жизни, а затем перейти в черную дыру, объект с гравитационным притяжением, настолько сильным, что ничто, даже свет, не может вырваться из нее. Некоторые меньшие звезды, но достаточно больше нашего Солнца, могут стать сверхновой, но они слишком малы, чтобы стать черными дырами. Затем они переходят в сверхплотные структуры, называемые нейтронными звездами. Но даже Солнца недостаточно для этой судьбы - он имеет всего лишь одну десятую массы, необходимой для того, чтобы в конечном итоге стать нейтронной звездой.Так что будет с Солнцем? Примерно через 6 миллиардов лет он превратится в белого карлика - маленький плотный остаток звезды, которая светится от остаточного тепла. Процесс начнется примерно через 5 миллиардов лет, когда у Солнца кончится топливо.Как и большинство звезд, в течение основной фазы своего существования Солнце создает энергию, за счет термоядерной реакции превращения атомов водорода в гелий в его ядре. Примерно через 5 миллиардов лет у Солнца в его ядре кончится водород, и оно начнет распадаться. Это позволит солнцу начать плавить более тяжелые элементы в ядре, а также сплавить водород в оболочке, обернутой вокруг ядра. Когда это произойдет, температура Солнца увеличится, и внешние слои солнечной атмосферы расширятся настолько далеко в космос, что они поглотят Землю. (Это сделает Землю непригодной для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, хотя другие факторы в эволюции планеты могут сделать ее непригодной для жизни до этого).Это фаза красного гиганта, и она продлится около миллиарда лет, прежде чем Солнце превратится в белого карлика.