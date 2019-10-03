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Илон Маск высказался на тему существования внеземной жизни

Илон Маск высказался на тему существования внеземной жизни


Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не видел никаких признаков инопланетян и хотел бы знать, есть ли они. "Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков", — сказал Маск, выступая на стартовой площадке корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.
Трансляция мероприятия велась на сайте компании SpaceX.
Глава компании также напомнил, что у человечества осталось "всего 700 миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце, и призвал осваивать космос и другие планеты.
Рассказы же о "Зоне 51", которую недавно пытались штурмовать, и спрятанных там инопланетянах Маск назвал популярным мемом.
03 октябрь 2019 /
Космос и Нло
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