На комете из межзвездного пространства впервые идентифицирована молекула газа

Впервые астрономы смогли получить подробную информацию о составе вещества «гостьи» из межзвездного пространства.Газ, называемый цианом, истекает в космос из кометы 2I/Борисова – второго по счету подтвержденного объекта из межзвездного пространства, попавшего в нашу Солнечную систему, сообщается в новом исследовании.Циан, состоящий из одного атома углерода и одного атома азота, связанных между собой, часто можно встретить в составе вещества комет, и это указывает на то, что комета Борисова является довольно ординарной кометой. Эта гипотеза подтверждается данными по другим свойствам кометы 2I, сказали авторы исследования.«В целом мы нашли, что свойства газа, пыли и ядра кометы схожи с аналогичными свойствами рядовых комет Солнечной системы», - указали исследователи в своей работе.Комета 2I/Борисова была открыта 30 августа астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Дальнейшие наблюдения, проведенные на протяжении нескольких недель, показали, что этот объект сформировался далеко за пределами Солнечной системы; он двигался слишком быстро и под слишком необычным углом по отношению к плоскости эклиптики, чтобы обращаться вокруг Солнца.Поэтому ранее на этой неделе Международный астрономический союз официально провозгласил комету Борисова вторым по счету подтвержденным «гостем» из межзвездного пространства. Первый «гость», астероид Оумуамуа, пролетел мимо Земли осенью 2017 г., и уже вскоре после этого скрылся из виду и стал недоступен для наблюдений.Исследование представлено к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters и доступно для ознакомления онлайн бесплатно на arxiv.org; главный автор Алан Фитцсиммонс (Alan Fitzsimmons).