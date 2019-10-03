Луна может помочь в поисках инопланетян

Несколько десятилетий назад астрономы начали рассматривать способы, благодаря которым можно было бы извлечь из программы по колонизации Луны максимальную выгоду. Во-перевых — это, конечно, строительство телескопов, ведь из-за отсутствия атмосферы гамма-, рентгеновские лучи и прочие виды излучения не будут блокироваться атмосферным покровом, а значит позволят более подробно исследовать космос. Но есть у отсутствующей лунной атмосферы и другой плюс: из-за этого на спутнике нашей планеты могут быть обнаружены признаки внеземных цивилизаций.Есть ли инопланетяне на Луне?Новая статья, авторами которой являются астрофизики Гарвардского университета Абрам Лоэб и Манасви Лингамом, отвечает на этот вопрос с изрядной долей оптимизма. Правда речь идет не совсем о самих пришельцах. Идея состоит в том, чтобы рассматривать поверхность Луны, как «рыболовную сеть» для межзвездных объектов, которые запросто могли упасть на ее поверхность за столь долгий срок существования спутника.Отсутствие лунной атмосферы гарантирует, что эти гипотетические объекты достигнут лунной поверхности без того, что они частично или полностью сгорят в слоях атмосферы, как это происходит на Земле. Кроме того, отсутствие геологической активности говорит о том, что если падение объекта когда-либо и произошло, то он останется на поверхности и не «уйдет» в недра Луны.Луна — это природный почтовый ящик, в котором скопились сообщения за последние несколько миллиардов лет. Сейчас там даже есть жизнь, занесенная с Земли — застывшие тихоходки. — говорят ученыеЛуна хранит в себе множество тайнКонечно, если начать исследование лунной поверхности, то окажется, что большая часть материалов прибыла из нашей Солнечной Системы. Но даже если «на нашем веку» случаются исключения, то где гарантия, что этого не было раньше? Так, например, не так давно к нам «залетели» космический объект Оумуамуа и комета Борисова. Но даже если предположить, что что-то на Луне все же есть, то как это найти? Ведь снаряжать лунные экспедиции с этой целью — очень долго и неоправданно дорого. Выскажите свои предположения в нашем чате в Телеграм.Самым простым способом было бы использование спутников, находящихся на орбите Луны. Уже сейчас есть довольно мощные и точные сканеры, которые могут дистанционно показывать соотношение различных элементов в составе материалов. Нам нужно лишь, грубо говоря, ввести данные о соотношении в органических и неорганических соединений нашей солнечной системы в эти сканеры. Например, отклонение от уникального для нашей планеты соотношения изотопов кислорода, углерода и азота косвенно будет говорить о том, что найденный объект может иметь внеземное происхождение.Еще более захватывающим было бы найти следы технологического оборудования, которое разбилось на лунной поверхности миллиарды лет назад, что также возможно, ведь «нашего» на Луне не так уж и много. Поэтому наличие неорганических объектов, находящихся на большом расстоянии от известных мест высадки людей и падений земных объектов может преподнести массу сюрпризов.