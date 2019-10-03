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Что происходит с океанами Земли?

Что происходит с океанами Земли?


Если по какой-то причине вы пропустили открытие саммита по проблемам изменения климата в Нью-Йорке 23 сентября и эмоциональное выступление юной эко-активистки Греты Тунберг, то не волнуйтесь, ведь мы расскажем вам о самом главном — последнем отчете, представленном межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГИЭК) под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), который посвящен текущим проблемам океанов на нашей планете. В докладе идет речь об экстремальном повышении уровня моря, которое раньше происходило один раз в сто лет, а также о том, как ледники и ледяные щиты планеты отреагируют на глобальное потепление.
Изменение климата происходит прямо сейчас
В докладе МГЭИК, подготовленном более чем 100 учеными из более чем 80 стран мира, рассматривается влияние изменение климата на океаны нашей планеты, которые покрывают 71% поверхности Земли, а также на ледники и ледяные щиты. По словам Нерили Абрам из Австралийского национального университета, наша планета стремительно меняется от вершин гор до глубин океанов и полярных регионов.
23 сентября в Нью-Йорке состоялся саммит ООН посвященный проблемам изменения климата. Саммит запомнится большинству благодаря эмоциональному выступлению 16-летней Греты Тунберг, которая год назад отказалась посещать школу по пятницам из-за глобального потепления. В ходе саммита деятели науки призвали главы государств принять решительные меры по борьбе со стремительным изменением климата. Давление на главы государств также должен оказать следующий саммит по проблемам климата в Монако и Чили.


Речь Греты Тунберг на саммите ООН в Нью-Йорке
Это уже третий доклад МГЭИК, посвященный проблемам изменения климата за прошедший год. Летом группа опубликовала доклад, посвященный проблемам чрезмерного использования земли для сельскохозяйственных нужд, а в прошлом году был опубликован доклад о предельном повышении температуры до 1,5 °C. Подробнее о ранее опубликованных докладах читайте на нашем новостном Telegram-канале.
Последствия глобального потепления
До сих пор океаны поглощали 90% тепла, но из-за изменения климата уже к 2100 году станут поглощать в 5-7 раз больше тепла, если выбросы углерода в атмосферу Земли не будут снижены. Глобальное повышение температур ограничивает смешивание слоев воды в океане и, таким образом, уменьшает количество кислорода и питательных веществ, от которых зависит жизнь обитателей океанских глубин. В докладе также прогнозируется увеличение количества чрезвычайно жарких дней, которые, по словам ученых, уже сегодня негативно влияют на рыболовство.
Что происходит с океанами Земли?

Изменение климата уже нанесло непоправимый вред экосистемам нашей планеты
Также специалисты прогнозируют повышение уровня моря, которое будет происходить не меньше раза в год к 2050 году в некоторых частях мира, особенно в тропиках, а не раз в столетие, как это было в прошлом. В докладе МГЭИК отмечается, что к 2050 году один миллиард человек будет жить в низменных прибрежных районах по сравнению с 680 миллионами сегодня. Таким образом, повышение уровня моря и связанные с ним последствия угрожают жизни и средствам к существованию значительной части населения планеты. Хотя может показаться, что лишние 10 см не так уж много, Майкл Мередит из Британского антарктического агентства говорит, что даже для развитых стран эти изменения серьезны и требуют дополнительной защиты побережий. Для более бедных стран решение этих проблем может оказаться намного сложнее.
Ученые, которые принимали участие в работе над докладом, отмечают, что ледники продолжают стремительно сокращаться по всему миру. При наиболее пессимистичном сценарии, к 2100 году они потеряют более трети своей массы, а некоторые полностью исчезнут. Подобные потери создадут неизбежные проблемы для миллиардов жителей нашей планеты. Специалисты также отмечают, что если выбросы в атмосферу останутся на прежнем уровне, то площадь вечной мерзлоты может сократиться до 69% к 2100 году. Отметим, что в 2018 году человечество выпустило 37,1 гигатонны углекислого газа в атмосферу.
Как избежать изменения климата?
В ходе саммита ученые заявили о том, что перед нами два варианта развития событий. Если мы сможем предпринять действия по значительному сокращению выбросов парниковых газов, то сможем ограничить степень изменения этих частей климатической системы в будущем и воздействие на людей и экосистемы.
Что происходит с океанами Земли?

Таяние ледников одна из наиболее острых проблем, стоящих перед человечеством
Однако наша неспособность сократить выбросы сделает задачу невероятно сложной. Даже если нам удастся ограничить повышение температуры до 2 °C, как страны обещали в рамках парижского соглашения о климате, в последнем докладе МГЭИК говорится, что существует 35% вероятности того, что Арктика полностью освободиться ото льда до 2100 года. Выходит, наше стремление к красивой жизни, путем потребления неограниченного количества самых разных товаров, способно погубить нашу цивилизацию.
03 октябрь 2019 /
Космос и Нло
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