Группа таинственных огней появилась над морем возле Северной Каролины

Уильям Гай был на пароме, путешествующем из деревни Окракок в Суон-Куортерс Северная Каролина 18 сентября 2019 года, когда он заметил флот странных ярких огней в небе.Уильям сказал, что на пароме с ним было около 25 человек, которые тоже видели это.