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Группа таинственных огней появилась над морем возле Северной Каролины

Группа таинственных огней появилась над морем возле Северной Каролины


Уильям Гай был на пароме, путешествующем из деревни Окракок в Суон-Куортерс Северная Каролина 18 сентября 2019 года, когда он заметил флот странных ярких огней в небе.
Уильям сказал, что на пароме с ним было около 25 человек, которые тоже видели это.
03 октябрь 2019 /
Космос и Нло
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