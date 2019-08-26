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Экзопланеты вблизи карликовых звёзд оказались непригодными для жизни

Экзопланеты вблизи карликовых звёзд оказались непригодными для жизни


В Галактике намного меньше пригодных для жизни планет, чем считалось ранее. К такому выводу пришли гарвардские учёные. На примере одной из экзопланет земного типа исследователи выяснили, что небесные тела, вращающиеся вокруг небольших звёзд, могут оказаться безжизненными камнями. Препятствиями для возникновения атмосферы, необходимой для зарождения и поддержания жизни, являются не только малые размеры светил, но и слишком близко расположенные к ним орбиты большинства экзопланет.
Учёные из Гарвардского университета полагают, что список потенциально жизнепригодных планет Млечного Пути может быть существенно сокращён. О ранее неизученных факторах, влияющих на вероятность возникновения атмосферы (как необходимого условия для зарождения жизни), сообщается в журнале Nature.
С развитием аппаратуры и научных знаний количество обнаруженных планетных систем увеличивается практически ежедневно и составляет более 3 тыс. При этом общее число экзопланет Млечного Пути может достигать 10 млрд. Большинство таких небесных тел вращается вокруг красных карликов — звёзд меньшего размера, чем наше Солнце, — и на каждом из них теоретически могла бы зародиться жизнь. Однако гарвардские учёные считают, что у таких планет, особенно тех, что находятся на орбитах, близко расположенных к своим звёздам, может отсутствовать атмосфера, необходимая для зарождения и поддержания жизни.
Исследователи изучили одно из подобных небесных тел — планету земного типа LHS 3844b — и выяснили, что она представляет собой голый безжизненный камень и не имеет поддающихся обнаружению слоёв газов, которые могли бы защитить её от опасного излучения красного карлика и удерживать его тепло.
LHS 3844b обращается вокруг своего солнца по короткой 11-часовой орбите, при этом одна сторона планеты всегда повёрнута к звезде, а другая всегда в тени. Если бы на планете была атмосфера, то часть тепла с освещённой стороны обязательно передалась бы на тёмную, утверждают исследователи.
Учёные проанализировали данные о климате планеты, полученные телескопом «Спитцер», и выяснили, что сторона LHS 3844b, обращённая к звезде, нагрета более чем до 760 градусов Цельсия, тогда как на тёмной стороне абсолютный ноль. Полученные данные, по мнению специалистов, говорят об отсутствии атмосферы у LHS 3844b и позволяют утверждать, что поверхность планеты состоит из плотной породы (скорее всего, базальта) и представляет собой безжизненную каменную пустыню.
26 август 2019 /
Космос и Нло
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