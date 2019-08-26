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У одной из ближайших звезд обнаружена потенциально обитаемая планета

У одной из ближайших звезд обнаружена потенциально обитаемая планета


Расположенный неподалеку от нас красный карлик GJ 1061 оказался окружен системой планет земного типа, включая одну, на которой теоретически может развиваться жизнь.
Двадцатая в списке ближайших к нам звезд, красный карлик GJ 1061 расположен в 12 световых годах. Это примерно втрое больше, чем до самой близкой к Солнцу системе альфа Центавра, у звезд которой уже известны потенциально обитаемые планеты. Однако GJ 1061 проявляет намного меньшую активность — теоретически это оставляет больше шансов для развития возле нее жизни.
Подходящая для этого планета обнаружена в ходе наблюдений, проведенных около года назад с помощью 3,6-метрового телескопа работающей в Чили европейской обсерватории ESO. Собранные при этом данные показали, что GJ 1061 может быть окружена системой из как минимум трех планет массами от 1,4 до 1,8 массы Земли. Орбиты всех трех пролегают в непосредственной близости от звезды, ближе, чем Меркурий — к Солнцу.
Местный год на них длится от трех до 13 земных суток, так что внешняя планета GJ 1061d находится на подходящем удалении от тусклой звезды. По оценкам ученых, температура здесь колеблется в пределах, обеспечивающих существование жидкой воды — ключевого условия для развития жизни. Об этом сообщается в статье, готовящейся к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и представленной в открытой библиотеке препринтов arXiv.org.
Стоит заметить, что реакции термоядерного синтеза в недрах красных карликов, подобных GJ 1061, протекают чрезвычайно «экономично», и продолжительность существования таких звезд может достигать сотни миллиардов лет. С одной стороны, это обещает более чем достаточное время для развития жизни. С другой — активность красных карликов создает крайне мощные вспышки излучения и потоков частиц, способные «стерилизовать» расположенную близко планету. Вопрос о возможности жизни у таких звезд остается открытым.
26 август 2019 /
Космос и Нло
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