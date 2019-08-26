Уникальная сверхновая поставила астрономов в тупик

Астрономы обнаружили взрыв сверхновой, в котором странно буквально всё. Необычно изменение яркости со временем, спектр, расположение в родительской галактике и так далее. Открытие может дать ключи к пониманию того, как умирали первые звёзды Вселенной.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal."Мы иногда видим сверхновые, которые являются необычными в одном отношении, но в остальном нормальные; эта уникальна во всех возможных отношениях", – утверждает соавтор статьи Эдо Бергер (Edo Berger) из Гарвардского университета.Речь идёт о сверхновой SN 2016iet, также известной как Gaia16bvd и PS17brq. Она была открыта орбитальным телескопом Gaia 14 ноября 2016 года. Вспышка произошла в безымянной карликовой галактике, не внесённой в астрономические каталоги, примерно в миллиарде световых лет от Земли."Когда мы впервые осознали, насколько необычной является SN2016iet, моей реакцией было: ага, что-то пошло не так с нашими данными?", – признаётся первый автор статьи Себастьян Гомес (Sebastian Gomez), также из Гарвардского университета.Но многочисленные наблюдения в разные телескопы убедили учёных, что ошибки нет: сверхновая действительно очень странная.Первой загадкой оказалась невероятная продолжительность свечения. Обычно светимость сверхновой сильно ослабевает уже за первые 100 дней после взрыва. В течение нескольких месяцев объект перестаёт быть виден на фоне родительской галактики. Однако SN 2016iet, похоже, будет заметна ещё несколько лет.Другая странность – два последовательных и примерно равных всплеска яркости, как будто сверхновая взорвалась дважды. Их разделяет интервал в 100 дней.Свечение сохраняется уже несколько лет после вспышки.Иллюстрация GEMINI Observatory/перевод Вести.Наука.Необычна и огромная выделившаяся энергия. Судя по этому показателю, SN 2016iet – это взрыв светила массой 200 солнечных. SN 2016iet претендует на рекорд как сверхновая с самой большой массой взорвавшейся звезды (предсверхновой).Светила такой массы – необычайная редкость сами по себе. Но предсверхновая SN 2016iet ещё и находилась в самом неожиданном месте: на расстоянии 54000 световых лет центра родительской галактики, то есть на далёкой окраине, крайне бедной материалом для образования звёзд."Как такая массивная звезда может образоваться в полной изоляции, до сих пор остаётся загадкой, – констатирует Гомес. – В нашей локальной области космоса мы знаем только несколько звёзд, которые приближаются по массе к звезде, которая взорвалась как SN 2016iet, но все они находятся в массивных скоплениях с тысячами других звёзд".Столь громадное светило может образоваться только из газа, крайне бедного элементами тяжелее гелия. В противном случае начавшиеся термоядерные реакции буквально разорвут небесное тело на части. И действительно, спектр SN 2016iet показывает, что вещество имело именно такой химический состав.В связи с этим вспышка может оказаться настоящим подарком специалистам по ранней Вселенной. Ведь, по расчётам теоретиков, первые звёзды были именно такими: огромными и лишёнными тяжёлых элементов (которых во времена образования этих светил просто не было).Именно здесь и может таиться разгадка странных свойств SN 2016iet. Астрономы считают, что подобные светила взрываются как парно-нестабильные сверхновые (ПНС). Они так называются благодаря парам из электронов и их античастиц позитронов. Взрыв происходит, когда сильное гамма-излучение в недрах предсверхновой начинает массово порождать эти пары, и стабильность звезды нарушается.После взрыва обычной сверхновой остаётся нейтронная звезда или чёрная дыра. Но после вспышки ПНС остаётся лишь рассеянное облако газа.Астрономам известно лишь несколько сверхновых, которые предположительно могли быть парно-нестабильными. Но SN 2016iet – самый сильный кандидат на эту роль."Это первая сверхновая, в которой масса и содержание металлов во взрывающейся звезде находятся в диапазоне, предсказанном теоретическими моделями [для ПНС]", – говорит Гомес.(Поясним, что металлами астрономы называют все элементы тяжелее гелия).В эту модель прекрасно укладывается необычно большая масса предсверхновой и её бедный тяжёлыми элементами состав. Можно объяснить также и повторную вспышку.Согласно моделям, перед тем как взорваться в качестве ПНС, звезда теряет значительную часть своего вещества. По расчётам авторов, предсверхновая SN 2016iet в течение десятилетия выбрасывала в космос по три солнечные массы в год. В итоге вокруг звезды образовался своего рода кокон из материи. Через сто дней после взрыва (первая вспышка) его разлетающиеся продукты врезались в эту оболочку (вторая вспышка).Однако не все наблюдаемые свойства SN 2016iet укладываются в модель парно-нестабильного взрыва. В своей статье авторы утверждают, что, несмотря на общее сходство с ПНС, это событие бросает вызов существующим моделям вспышек сверхновых.