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Поверхность астероида Рюгу оказалась тщательно «прибранной» от пыли

Поверхность астероида Рюгу оказалась тщательно «прибранной» от пыли


На снимках астероида Рюгу практически не видно мелкой пыли, и ученым остается лишь предполагать, как именно очищается его поверхность.
Околоземный астероид (162173) Рюгу выступает целью японского межпланетного зонда Hayabusa-2, который в 2018 году успешно высадил на него несколько небольших роботизированных модулей. Весной этого года аппарат сбросил на астероид заряд, чтобы изучить процессы, происходящие при столкновении космических тел, а через несколько месяцев сел на него сам, чтобы собрать обломки и к концу 2020-го доставить их на Землю.
Тем временем астрономы анализируют снимки и данные, собранные за это время Hayabusa-2 и его роботами. Так, в журнале Science опубликована статья, авторы которой заметили крайне неожиданную странность поверхности Рюгу: на ней практически не видно пыли.
Астероиды носятся по Солнечной системе сотни миллионов и миллиардов лет, и эрозия обязательно оставляет на них слои пыли, как это демонстрирует, например, крупный астероид главного пояса (4) Веста, который изучил американский зонд Dawn. Однако снимки Рюгу были сделаны с высоким разрешением, и на них не удается обнаружить слоя частиц размерами менее 0,1 миллиметра.
Поверхность астероида Рюгу оказалась тщательно «прибранной» от пыли

Поверхность Рюгу, снятая бортовой камерой робота MASCOT, сброшенного зондом Hayabusa-2 / ©Jaumann et al., 2019
Тем не менее пыль на поверхность астероида должна попадать обязательно. Таким образом, ее отсутствие указывает на действие какого-то физического или геологического процесса, «очищающего» Рюгу. Теоретически пыль может скрываться в многочисленных порах и трещинах или же унестись с астероида в результате столкновения с метеоритом (метеоритами).
Кроме того, возможно, что приближение к Солнцу и нагрев запасов ледяного льда под поверхностью Рюгу заставляют их испаряться и улетучиваться в космос, унося с собой и частицы пыли. Сходный механизм действует на астероиде Бенну, с которым сближался зонд OSIRIS-REx. К сожалению, льда на Рюгу вряд ли достаточно для этого.
Авторы предполагают, что, поворачиваясь к Солнцу то одним, то другим боком, вращающийся астероид прогревается неравномерно: это заставляет его неравномерно расширяться и сжиматься, деформироваться. Подобный процесс может приводить к резкому растрескиванию его пород, в ходе которого часть пыли оказывается скрытой в разломах, а часть — выброшена в космос.
26 август 2019 /
Космос и Нло
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