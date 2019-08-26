Поверхность астероида Рюгу оказалась тщательно «прибранной» от пыли
На снимках астероида Рюгу практически не видно мелкой пыли, и ученым остается лишь предполагать, как именно очищается его поверхность. Околоземный астероид (162173) Рюгу выступает целью японского межпланетного зонда Hayabusa-2, который в 2018 году успешно высадил на него несколько небольших роботизированных модулей. Весной этого года аппарат сбросил на астероид заряд, чтобы изучить процессы, происходящие при столкновении космических тел, а через несколько месяцев сел на него сам, чтобы собрать обломки и к концу 2020-го доставить их на Землю. Тем временем астрономы анализируют снимки и данные, собранные за это время Hayabusa-2 и его роботами. Так, в журнале Science опубликована статья, авторы которой заметили крайне неожиданную странность поверхности Рюгу: на ней практически не видно пыли. Астероиды носятся по Солнечной системе сотни миллионов и миллиардов лет, и эрозия обязательно оставляет на них слои пыли, как это демонстрирует, например, крупный астероид главного пояса (4) Веста, который изучил американский зонд Dawn. Однако снимки Рюгу были сделаны с высоким разрешением, и на них не удается обнаружить слоя частиц размерами менее 0,1 миллиметра.
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