Илон Маск предложил согреть Марс с помощью гигантских зеркал

Идея терраформировать Марс — то есть изменить его условия настолько, чтобы он стал пригодным для жизни — владеет умами людей уже давно. Совсем недавно предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что нужно устроить на Красной планете множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа.Однако спустя всего пару дней основатель компании SpaceX в одном из своих твитов сделал оговорку: можно не бомбардировать Красную планету, а «согреть» ее с помощью тысяч спутников на солнечных отражателях. Тогда климат на Марсе станет теплее, появится углекислый газ.Больше свою идею Маск никак не прокомментировал.