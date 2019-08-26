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Илон Маск предложил согреть Марс с помощью гигантских зеркал

Илон Маск предложил согреть Марс с помощью гигантских зеркал


Идея терраформировать Марс — то есть изменить его условия настолько, чтобы он стал пригодным для жизни — владеет умами людей уже давно. Совсем недавно предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что нужно устроить на Красной планете множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа.
Однако спустя всего пару дней основатель компании SpaceX в одном из своих твитов сделал оговорку: можно не бомбардировать Красную планету, а «согреть» ее с помощью тысяч спутников на солнечных отражателях. Тогда климат на Марсе станет теплее, появится углекислый газ.
Больше свою идею Маск никак не прокомментировал.
26 август 2019 /
Космос и Нло
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