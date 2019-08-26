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Индийский лунный зонд «Чандраян-2» делает первое фото с орбиты

Индийский лунный зонд «Чандраян-2» делает первое фото с орбиты


Индийская лунная миссия «Чандраян-2» находится на окололунной орбите, с которой открываются фантастические виды.
Этот космический аппарат вошел на орбиту к Луне 19 августа (20 августа по местному времени Индии), спустя примерно один месяц после запуска, состоявшегося 22 июля. Чтобы уложиться в бюджет, запуск произвели при помощи небольшой, маломощной ракеты, и научной станции пришлось проделать длинный путь к Луне, который займет в общей сложности примерно семь недель, если считать от запуска до посадки лендера и ровера на поверхность естественного спутника нашей планеты.
Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO - национальное космическое агентство), осуществляющая управление миссией «Чандраян-2», на днях опубликовала первый снимок Луны, сделанный при помощи этого космического аппарата с орбиты. Это фото было сделано с высоты примерно в 2650 километров над поверхностью Луны в среду, 21 августа. Снимок демонстрирует участок поверхности дальней стороны Луны, вклчающий кратер Аполлон и Море Восточное.
Однако эта область поверхности Луны не является целью миссии «Чандраян-2». Орбитальный компонент отделится от спускаемого аппарата и ровера, которые направятся к южному полюсу Луны, чтобы совершить посадку в его окрестностях 6 сентября (7 сентября по времени индийского ЦУПа).
ISRO выбрала эту зону для посадки, поскольку научный предшественник миссии – аппарат «Чандраян-1» - обнаружил с орбиты водяной лед внутри находящихся в вечной тени кратеров близ южного полюса Луны. Поэтому Индия снарядила вторую экспедицию, включающую спускаемый аппарат, для более подробного изучения этих находок.
Лендер и ровер проработают на поверхности Луны в течение всего лишь одного лунного дня (две недели земного времени) – оба этих аппарата не рассчитаны на то, чтобы пережить холодную лунную ночь.
26 август 2019 /
Космос и Нло
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