Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века

Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове, сообщает Псково-Изборский музей-заповедник.Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню.Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.Поганкины палаты - каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.Археологические раскопки проводятся в рамках проекта "Музейный квартал", предполагающего создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, а также в рамках совместного проекта правительства России и Всемирного банка по сохранению и использованию культурного наследия в России.