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Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века

Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века


Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове, сообщает Псково-Изборский музей-заповедник.
Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню.
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века

Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.
Поганкины палаты - каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.
Археологические раскопки проводятся в рамках проекта "Музейный квартал", предполагающего создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, а также в рамках совместного проекта правительства России и Всемирного банка по сохранению и использованию культурного наследия в России.
26 август 2019 /
Космос и Нло
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