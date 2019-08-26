Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал

Эксперименты показали, что изменение кишечной микрофлоры коал фекальной трансплантацией позволяет им адаптироваться к новым доступным источникам пищи.Пересадка лиофилизированных бактерий микрофлоры здорового донора в толстый кишечник больного позволяет нормализовать состояние ЖКТ. Пока что фекальная трансплантация не получила массового распространения, однако многие медики считают ее чрезвычайно перспективной для лечения многих тяжелых заболеваний. А ученые Университета Квинсленда предложили использовать ее для поддержки коал — уникальных сумчатых Австралии, находящихся под угрозой вымирания.Авторы статьи, опубликованной в журнале Animal Microbiome, отмечают, что коалы встречаются лишь в прибрежных районах Австралии, населяя местные эвкалиптовые леса. Листья этих деревьев содержат мощный коктейль токсичных веществ, они малопитательны и волокнисты, и коалам пришлось развить сложные адаптации, чтобы специализироваться на этой тяжелой и даже опасной пище.Однако эта специализация оказалась и их ахиллесовой пятой: сегодня, когда площадь эвкалиптовых лесов сокращается, уменьшается и кормовая база коал, что ставит весь их вид под угрозу вымирания. С начала ХХI века численность животных на континенте сократилась на четверть.«В 2013 году некоторые популяции коал достигли высокой плотности и подъели все самые лакомые деревья, прутовидные эвкалипты, — говорит один из авторов работы Михаэла Блайтон (Michaela Blyton). — Вскоре разразившийся голод привел к гибели 70 процентов животных».Наблюдения показали, что даже в такой ситуации большинство коал, специализировавшихся на листьях прутовидного эвкалипта, оказались не способны перейти даже на деревья близкого вида — эвкалипта косого. Это и навело ученых на мысль, что адаптации к питанию на том или ином виде деревьев могут определяться кишечной микрофлорой животных.Забрав пробы у коал, питавшихся эвкалиптом косым, ученые провели их трансплантацию в кишечник животных, специализирующихся на эвкалипте прутовидном. И действительно, вскоре те с большей охотой стали есть листья деревьев другого вида.«Коалы испытывают серьезные проблемы к изменению диеты, когда их привычные деревья погибают или если животных переселяют в новые места, — добавляет Михаэла Блайтон. — Наша работа демонстрирует возможность использования фекальных трансплантатов для успешной реколонизации их кишечника новыми бактериями. В будущем их можно будет применять для перемещения популяций коал на новые, более безопасные места обитания».