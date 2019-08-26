» » Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал

Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал

Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал


Эксперименты показали, что изменение кишечной микрофлоры коал фекальной трансплантацией позволяет им адаптироваться к новым доступным источникам пищи.
Пересадка лиофилизированных бактерий микрофлоры здорового донора в толстый кишечник больного позволяет нормализовать состояние ЖКТ. Пока что фекальная трансплантация не получила массового распространения, однако многие медики считают ее чрезвычайно перспективной для лечения многих тяжелых заболеваний. А ученые Университета Квинсленда предложили использовать ее для поддержки коал — уникальных сумчатых Австралии, находящихся под угрозой вымирания.
Авторы статьи, опубликованной в журнале Animal Microbiome, отмечают, что коалы встречаются лишь в прибрежных районах Австралии, населяя местные эвкалиптовые леса. Листья этих деревьев содержат мощный коктейль токсичных веществ, они малопитательны и волокнисты, и коалам пришлось развить сложные адаптации, чтобы специализироваться на этой тяжелой и даже опасной пище.
Однако эта специализация оказалась и их ахиллесовой пятой: сегодня, когда площадь эвкалиптовых лесов сокращается, уменьшается и кормовая база коал, что ставит весь их вид под угрозу вымирания. С начала ХХI века численность животных на континенте сократилась на четверть.
«В 2013 году некоторые популяции коал достигли высокой плотности и подъели все самые лакомые деревья, прутовидные эвкалипты, — говорит один из авторов работы Михаэла Блайтон (Michaela Blyton). — Вскоре разразившийся голод привел к гибели 70 процентов животных».
Наблюдения показали, что даже в такой ситуации большинство коал, специализировавшихся на листьях прутовидного эвкалипта, оказались не способны перейти даже на деревья близкого вида — эвкалипта косого. Это и навело ученых на мысль, что адаптации к питанию на том или ином виде деревьев могут определяться кишечной микрофлорой животных.
Забрав пробы у коал, питавшихся эвкалиптом косым, ученые провели их трансплантацию в кишечник животных, специализирующихся на эвкалипте прутовидном. И действительно, вскоре те с большей охотой стали есть листья деревьев другого вида.
«Коалы испытывают серьезные проблемы к изменению диеты, когда их привычные деревья погибают или если животных переселяют в новые места, — добавляет Михаэла Блайтон. — Наша работа демонстрирует возможность использования фекальных трансплантатов для успешной реколонизации их кишечника новыми бактериями. В будущем их можно будет применять для перемещения популяций коал на новые, более безопасные места обитания».
26 август 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В китайской шахте обнаружили лес возрастом 298 млн. лет
Космос и Нло

В китайской шахте обнаружили лес возрастом 298 млн. лет

Американские и китайские ученые были поражены, обнаружив, лес, которому исполнилось около 298 млн. лет, нетронутым под угольной шахтой вблизи города Вуда, Китай.Они назвали его Помпеи пермского
Эмульгаторы нарушают метаболизм и вызывают воспаление кишечника
Космос и Нло

Эмульгаторы нарушают метаболизм и вызывают воспаление кишечника

Сегодня продукты, не содержащие красителей, консервантов и усилителей вкуса, стали настоящей редкостью. Эти добавки позволяют увеличить срок хранения, улучшают консистенцию и вкусовые качества
Человек Разумный заселил леса Шри-Ланки еще 20 тысяч лет назад
Космос и Нло

Человек Разумный заселил леса Шри-Ланки еще 20 тысяч лет назад

Человек разумный поселился в тропических лесах на 12 тыс. лет раньше, чем предполагалось. Однако у ученых имеются основания считать, что освоение людьми тропических лесов могло произойти и 45 тыс.
Стадо животных, таинственные летающие камни, леса и фабрики на Марсе
Космос и Нло

Стадо животных, таинственные летающие камни, леса и фабрики на Марсе

Стадо животных, таинственные летающие камни, леса и фабрики на Марсе, а NASA рассказывает о микробах... Это небольшой сборник некоторых известных и не очень известных открытий на Марсе представленных
В Калифорнии появились пчелы-убийцы
Космос и Нло

В Калифорнии появились пчелы-убийцы

Африканизированные пчелы продолжают расширять свой ареал обитания в Калифорнии и двигаться на север, что потенциально говорит об угрозе замещения местных популяций опылителей этими опасными
Сони-полчки способны впадать в спячку почти на год
Космос и Нло

Сони-полчки способны впадать в спячку почти на год

Сони-полчки поставили рекорд по продолжительности периода спячки среди млекопитающих в естественных условиях. Об этом сообщают ученые из Венского ветеринарного университета в статье, опубликованной в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Земляне наблюдали частичное лунное затмениеНейрохимическая гипотеза происхождения человекаТемная материя пока никого не убила – и это дает нам информацию о ее природеОгромный астероид едва не столкнулся с ЗемлейПлохие соседи портят кровьМогут ли растения слышать шум воды?Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияПаразиты птерозавров оказались заядлыми ныряльщиками


Свежие Статьи
У одной из ближайших звезд обнаружена потенциально обитаемая планета

У одной из ближайших звезд обнаружена потенциально обитаемая планета

Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал

Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал

Уникальная сверхновая поставила астрономов в тупик

Уникальная сверхновая поставила астрономов в тупик

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+