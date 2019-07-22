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Найдены три новые звезды-«зомби»

Найдены три новые звезды-«зомби»


Такие объекты — звезды-«зомби» — редки, однако они были известны ученым и ранее (например, в 2017 году была обнаружена подобная звезда — LP 40−365). Три новые звезды-«зомби», описанные в недавней работе, по-видимому, имеют много общего с LP 40−365, в том числе их относительно большие размеры и относительно небольшую массу.
Ученые предполагают, что такие звезды сообщают о новом классе сверхновых — Type Iax: после них, вероятно, сохраняются остатки от вспыхнувшего первым белого карлика, возможно потому, что финальный взрыв был слабее или еще как-то отличался от привычных (при сверхновых Type Ia же белый карлик уничтожается полностью (по ссылке можно посмотреть ролик NASA, в котором схематично демонстрируется, как может происходить взрыв Type Ia)).
Согласно предположениям специалистов, когда в результате взаимодействия двух звезд (термоядерный взрыв, как полагают ученые, возможен лишь в двойных звездах (есть, впрочем, иные сверхновые — взрывающиеся в результате коллапса ядра)) вспыхивает Type Iax, ключевая термоядерная реакция происходит только внутри особой области и какой-то части вещества удается «сбежать». На данный момент это лишь гипотеза — впрочем, как отмечается, ее подтверждает открытие новых звезд.
Три недавно обнаруженных звезды-«зомби» получили названия J1603−6613, J1825−3757 и J0905+2510. Их атмосферы, согласно ученым, состоят в основном из неона, кислорода и магния; это необычно, однако подпадает под то, что мы можно было ожидать от звезд, переживших превращение в сверхновую.
На данный момент ученые еще многого не знают об этих звездах, в частности неизвестно, сколько им лет. В дальнейшем ученые надеются найти еще больше подобных объектов, чтобы узнать о предполагаемом новом классе звезд как можно больше.
22 июль 2019 /
Космос и Нло
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