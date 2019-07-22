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Загадочные артефакты на фотографиях марсианской поверхности

Загадочные артефакты на фотографиях марсианской поверхности


На сайте НАСА в открытый доступ выкладываются фотографии присылаемые на Землю марсоходом "Curiosity". На одной из этих фотографий четко виден странный белый прямоугольник с геометрическим рисунком в центре, прикрепленный к краю большого камня на поверхности Марса.
Загадочные артефакты на фотографиях марсианской поверхности
22 июль 2019 /
Космос и Нло
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Загадочные артефакты на фотографиях марсианской поверхности

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