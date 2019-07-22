Возможен ли бизнес на Луне?

Лететь на Луну просто так, это исключительно политическое решение. Воткнуть флаг, сделать фотографий и видео, не потерять их благодаря современным цифровым технологиям. Но разве это то, ради чего стоит вкладывать миллиарды долларов и усилия множества людей?Вице-президент США Майк Пенс заявил в апреле 2019 года, что после новой американской высадки на Луну, назначенной сейчас на 2024 год, начнется подготовка к созданию постоянной лунной базы, причем сразу в двух ипостасях: орбитальной LOP-G и наземной. Но опять-таки это сулит нам лишь временные командировки, исключительно с научными целями, не обещающие прямой выгоды.Для того чтобы люди занялись «разработкой» Луны всерьез, требуется нечто большее чем политическая воля и желание выиграть очередную космическую гонку. Нужно чтобы появилась перспектива высокодоходного бизнеса, и тогда в Луну начнут вкладывать деньги, а на поверхности Селены появятся коммерческие базы, буровые станции и потянутся в обе стороны караваны космических кораблей со специалистами и добытыми полезными ископаемыми. Но сможем ли мы увидеть все это великолепие в ближайшее время? Ответить на этот вопрос пытаются многие фантасты, и сегодня мы расскажем о самых интересных проектах лунных стартапов будущего.Тема использования Луны появляется в научной фантастике с завидной периодичностью. Писатели вновь и вновь предлагают различные варианты использования земного спутника. Логично, ведь человечеству с ним чертовски повезло. Словно выигрышный лотерейный билет, нам в комплекте с планетой достался уникальный естественный спутник. Достаточно близкое к Земле расположение, удобная поверхность и траектория движения словно специально создали ее для тренировок будущих межпланетных полетов. Уж если с Луной не получается, то о колонизации Марса и более удаленных уголков Солнечной системы вообще говорить не стоит.Совсем недавно вышел роман Ким Стэнли Робинсона «Красная Луна» о колонизации Луны и китайской космической экспансии. С одной стороны в нем очень хорошо и полно описаны будущие лунные базы и жизнь «коммерческих» колонистов, людей отправленных на Луну в командировку своими компаниями. Однако сама экономика существующей Селене коммерческой деятельности не описана. Не очень понятны денежные потоки и на какие средства существует описанная в романе лунная инфраструктура на несколько десятков тысяч человек.Судя по текущим тенденциям, такая деятельность вряд ли доступна даже объединенному мировому сообществу. Даже совместное владение Международной космической станцией вызывает огромное количество споров и выступлений оппозиционных политиков, считающих что это слишком дорого для бюджета их стран. Поэтому и лунная станция, вероятно, может существовать только при одном очень четком условии — она будет коммерчески выгодна.Одно из решений предложил американский фантаст Дэвид Педрейра в своей книге «Пороховая Луна». Он использовал давно уже выдвигавшуюся идею о добыче на Луне гелия-3. Это один из двух изотопов гелия, он практически не встречается на Земле, его общее количество на нашей планете оценивается всего в 35 000 тонн, что совсем немного и добыча его крайне сложна.Зато на Луне с гелием-3 все в порядке. Гелий-3 выделяется во время реакций происходящих на Солнце, а затем солнечным ветром разносится во все стороны. Тот гелий-3, что попадает в атмосферу Земли достаточно быстро рассеивается, а вот на поверхности Луны, имеющей лишь чрезвычайно тоненький слой экзосферы, он осаждался течение миллионов лет. По разным оценкам только в поверхностном слое Луны содержится от 500 000 до 2,5 миллионов тонн гелия-3.Как можно использовать гелий-3? В теории вариантов очень много. Одна из наиболее часто встречающихся в литературе идей — в качестве топлива для термоядерных реакторов. Согласно подсчетам специалистов при термоядерном синтезе, когда в реакцию вступает 1 тонна гелия-3 с 0,67 тоннами дейтерия, высвобождается энергия, эквивалентная сгоранию 15 миллионов тонн нефти. Кроме того, гелий-3 может стать одним из компонентов топлива для ракет, стартующих с лунной поверхности. Теоретическую возможность такого использования часто называют, когда говорят о будущей колонизации Луны.Кстати, в качестве топлива для ракет-носителей гелий-3 использовали в уже классических манге и аниме «Странники» (Planetes). Сборщики космического мусора, работавшие на орбите Земли летают именно на нем. Космические корабли серии игр Mass Effect тоже прекрасно работают на гелие-3, правда там вопрос о его добыче даже не поднимается.Именно как источник топлива гелий-3 и используется в романе Педрейры. Правда, чтобы обосновать возникшую необходимость для добычи гелия-3 на Луне, автору пришлось устроить масштабную катастрофу на поверхности Земли. Дэвид Педрейра научный журналист и понимал, что иначе исчезает логика добычи этого изотопа на Луне. До поры ведущие державы мирно делят территорию земного спутника. Но после первого убийства в истории Луны ситуация накаляется и возникает перспектива войны за Селену. Схожее решение приняли создатели научно-фантастического фильма «Луна 2112» — в нем необходимость сложной добычи гелия-3 на Луне обусловлена земным энергетическим кризисом катастрофического масштаба. В реальности дела обстоят грустнее, чем в фантастике. Термоядерных реакторов для выработки энергии из гелия-3 пока нет даже в проекте. Более того, нет даже гораздо более простых реакторов этого типа. Первый международный экспериментальный термоядерный реактор, который должен был заработать в 2016 году, увы, до сих пор находится в стадии строительства. Недавно сроки его создания были перенесены еще раз, теперь на 2025 год.Мирового энергетического кризиса на Земле, к счастью, тоже пока не наблюдается. Если не принимать в расчет антиатомное лобби, проблему безопасной выработки энергии можно закрыть и без использования термоядерных реакторов, а тем более добычи гелия-3 на Луне. Пока же гелий-3 используется на Земле лишь для наполнения газовых детекторов нейтронов в военных и научных лабораториях. Огромные количества этого изотопа пока просто некуда девать.Кроме того, на Луне нет залежей гелия-3 — весь изотоп практически равномерным слоем размазан на 38 миллионах квадратных километров поверхности Луны. И что еще хуже — не на самой поверхности, а находится на глубине от четырех до десяти метров под ней, прикрытый слоем реголита. Для того чтобы добывать его, потребуется почти в прямом смысле просеять миллионы кубометров лунной породы. То есть, практически перетряхнуть всю Луну, а это очень и очень дорого.Хорошо, если с гелием-3 не выходит, тогда что еще остается? Как сделать Луну коммерчески привлекательной? Пока наиболее перспективно выглядят варианты с добычей на Луне воды и ее последующим расщеплением на водород и кислород, а также добыча других полезных ископаемых, например, кремния.В 1958 году Артур Радебаух, автор научно-популярных комиксов в «Чикаго Трибьюн» даже посвятил этому свой мини-комикс «Ближе чем мы думаем». Увы, оказалось совсем не ближе. Пока лунное горное дело это достаточно отдаленная фантастика. Требуется решить очень много технических проблем, прежде чем с Луны будет доставлена первая партия полезных ископаемых.Тут и вопрос доставки геологического оборудования, и сама добыча, и обратная доставка ценных ресурсов на Землю. И судя по стоимости полезных ископаемых на Земле, окупаемость такого предприятия будет под очень большим вопросом. Энди Вейер в своем втором романе «Артемида» показал целый лунный город, живущий за счет выработки энергии и отправки на Землю полезных ископаемых. К сожалению, автора гораздо больше интересовали технические подробности функционирования такого поселения, нежели реалистичная экономическая модель, стоящая за колонизацией. Нередко в фантастике после колонизации Луны на ней начинает активно действовать туристическая индустрия. Например, именно вокруг нее построил сюжет романа «Лунная пыль» Артур Кларк — в центре истории туристы, которым приходится бороться за выживание, после того, как их корабль-пылеход оказывается погребен под поверхностью спутника. Конечно, космический туризм может стать дополнительной статьей дохода при коммерческом освоении Луны, но его явно будет недостаточно, чтобы окупить все предприятие.Несмотря на многообразие идей, в настоящее время реалистичных лунных бизнес-проектов, которые могли бы приносить прибыль в обозримом будущем, не так много. Вероятно, с развитием отрасли ближних космических путешествий все больше проектов начнут набирать обороты — и как знать, может быть именно писатели придумают самые интересные из них?