Возможен ли бизнес на Луне?

Лететь на Луну просто так, это исключительно политическое решение. Воткнуть флаг, сделать фотографий и видео, не потерять их благодаря современным цифровым технологиям. Но разве это то, ради чего стоит вкладывать миллиарды долларов и усилия множества людей? Вице-президент США Майк Пенс заявил в апреле 2019 года, что после новой американской высадки на Луну, назначенной сейчас на 2024 год, начнется подготовка к созданию постоянной лунной базы, причем сразу в двух ипостасях: орбитальной LOP-G и наземной. Но опять-таки это сулит нам лишь временные командировки, исключительно с научными целями, не обещающие прямой выгоды. Для того чтобы люди занялись «разработкой» Луны всерьез, требуется нечто большее чем политическая воля и желание выиграть очередную космическую гонку. Нужно чтобы появилась перспектива высокодоходного бизнеса, и тогда в Луну начнут вкладывать деньги, а на поверхности Селены появятся коммерческие базы, буровые станции и потянутся в обе стороны караваны космических кораблей со специалистами и добытыми полезными ископаемыми. Но сможем ли мы увидеть все это великолепие в ближайшее время? Ответить на этот вопрос пытаются многие фантасты, и сегодня мы расскажем о самых интересных проектах лунных стартапов будущего. На бумаге Тема использования Луны появляется в научной фантастике с завидной периодичностью. Писатели вновь и вновь предлагают различные варианты использования земного спутника. Логично, ведь человечеству с ним чертовски повезло. Словно выигрышный лотерейный билет, нам в комплекте с планетой достался уникальный естественный спутник. Достаточно близкое к Земле расположение, удобная поверхность и траектория движения словно специально создали ее для тренировок будущих межпланетных полетов. Уж если с Луной не получается, то о колонизации Марса и более удаленных уголков Солнечной системы вообще говорить не стоит. Совсем недавно вышел роман Ким Стэнли Робинсона «Красная Луна» о колонизации Луны и китайской космической экспансии. С одной стороны в нем очень хорошо и полно описаны будущие лунные базы и жизнь «коммерческих» колонистов, людей отправленных на Луну в командировку своими компаниями. Однако сама экономика существующей Селене коммерческой деятельности не описана. Не очень понятны денежные потоки и на какие средства существует описанная в романе лунная инфраструктура на несколько десятков тысяч человек. Судя по текущим тенденциям, такая деятельность вряд ли доступна даже объединенному мировому сообществу. Даже совместное владение Международной космической станцией вызывает огромное количество споров и выступлений оппозиционных политиков, считающих что это слишком дорого для бюджета их стран. Поэтому и лунная станция, вероятно, может существовать только при одном очень четком условии — она будет коммерчески выгодна. Нужно больше топлива Одно из решений предложил американский фантаст Дэвид Педрейра в своей книге «Пороховая Луна». Он использовал давно уже выдвигавшуюся идею о добыче на Луне гелия-3. Это один из двух изотопов гелия, он практически не встречается на Земле, его общее количество на нашей планете оценивается всего в 35 000 тонн, что совсем немного и добыча его крайне сложна. Зато на Луне с гелием-3 все в порядке. Гелий-3 выделяется во время реакций происходящих на Солнце, а затем солнечным ветром разносится во все стороны. Тот гелий-3, что попадает в атмосферу Земли достаточно быстро рассеивается, а вот на поверхности Луны, имеющей лишь чрезвычайно тоненький слой экзосферы, он осаждался течение миллионов лет. По разным оценкам только в поверхностном слое Луны содержится от 500 000 до 2,5 миллионов тонн гелия-3. Как можно использовать гелий-3? В теории вариантов очень много. Одна из наиболее часто встречающихся в литературе идей — в качестве топлива для термоядерных реакторов. Согласно подсчетам специалистов при термоядерном синтезе, когда в реакцию вступает 1 тонна гелия-3 с 0,67 тоннами дейтерия, высвобождается энергия, эквивалентная сгоранию 15 миллионов тонн нефти. Кроме того, гелий-3 может стать одним из компонентов топлива для ракет, стартующих с лунной поверхности. Теоретическую возможность такого использования часто называют, когда говорят о будущей колонизации Луны. Кстати, в качестве топлива для ракет-носителей гелий-3 использовали в уже классических манге и аниме «Странники» (Planetes). Сборщики космического мусора, работавшие на орбите Земли летают именно на нем. Космические корабли серии игр Mass Effect тоже прекрасно работают на гелие-3, правда там вопрос о его добыче даже не поднимается. Именно как источник топлива гелий-3 и используется в романе Педрейры. Правда, чтобы обосновать возникшую необходимость для добычи гелия-3 на Луне, автору пришлось устроить масштабную катастрофу на поверхности Земли. Дэвид Педрейра научный журналист и понимал, что иначе исчезает логика добычи этого изотопа на Луне. До поры ведущие державы мирно делят территорию земного спутника. Но после первого убийства в истории Луны ситуация накаляется и возникает перспектива войны за Селену. Схожее решение приняли создатели научно-фантастического фильма «Луна 2112» — в нем необходимость сложной добычи гелия-3 на Луне обусловлена земным энергетическим кризисом катастрофического масштаба. В реальности дела обстоят грустнее, чем в фантастике. Термоядерных реакторов для выработки энергии из гелия-3 пока нет даже в проекте. Более того, нет даже гораздо более простых реакторов этого типа. Первый международный экспериментальный термоядерный реактор, который должен был заработать в 2016 году, увы, до сих пор находится в стадии строительства. Недавно сроки его создания были перенесены еще раз, теперь на 2025 год. Мирового энергетического кризиса на Земле, к счастью, тоже пока не наблюдается. Если не принимать в расчет антиатомное лобби, проблему безопасной выработки энергии можно закрыть и без использования термоядерных реакторов, а тем более добычи гелия-3 на Луне. Пока же гелий-3 используется на Земле лишь для наполнения газовых детекторов нейтронов в военных и научных лабораториях. Огромные количества этого изотопа пока просто некуда девать. Кроме того, на Луне нет залежей гелия-3 — весь изотоп практически равномерным слоем размазан на 38 миллионах квадратных километров поверхности Луны. И что еще хуже — не на самой поверхности, а находится на глубине от четырех до десяти метров под ней, прикрытый слоем реголита. Для того чтобы добывать его, потребуется почти в прямом смысле просеять миллионы кубометров лунной породы. То есть, практически перетряхнуть всю Луну, а это очень и очень дорого. Другие варианты Хорошо, если с гелием-3 не выходит, тогда что еще остается? Как сделать Луну коммерчески привлекательной? Пока наиболее перспективно выглядят варианты с добычей на Луне воды и ее последующим расщеплением на водород и кислород, а также добыча других полезных ископаемых, например, кремния. В 1958 году Артур Радебаух, автор научно-популярных комиксов в «Чикаго Трибьюн» даже посвятил этому свой мини-комикс «Ближе чем мы думаем». Увы, оказалось совсем не ближе. Пока лунное горное дело это достаточно отдаленная фантастика. Требуется решить очень много технических проблем, прежде чем с Луны будет доставлена первая партия полезных ископаемых. Тут и вопрос доставки геологического оборудования, и сама добыча, и обратная доставка ценных ресурсов на Землю. И судя по стоимости полезных ископаемых на Земле, окупаемость такого предприятия будет под очень большим вопросом. Энди Вейер в своем втором романе «Артемида» показал целый лунный город, живущий за счет выработки энергии и отправки на Землю полезных ископаемых. К сожалению, автора гораздо больше интересовали технические подробности функционирования такого поселения, нежели реалистичная экономическая модель, стоящая за колонизацией. Нередко в фантастике после колонизации Луны на ней начинает активно действовать туристическая индустрия. Например, именно вокруг нее построил сюжет романа «Лунная пыль» Артур Кларк — в центре истории туристы, которым приходится бороться за выживание, после того, как их корабль-пылеход оказывается погребен под поверхностью спутника. Конечно, космический туризм может стать дополнительной статьей дохода при коммерческом освоении Луны, но его явно будет недостаточно, чтобы окупить все предприятие. Заключение Несмотря на многообразие идей, в настоящее время реалистичных лунных бизнес-проектов, которые могли бы приносить прибыль в обозримом будущем, не так много. Вероятно, с развитием отрасли ближних космических путешествий все больше проектов начнут набирать обороты — и как знать, может быть именно писатели придумают самые интересные из них?
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