Последние секунды жизни упавшей на Землю китайской космической станции

На данный момент на орбите нашей планеты находится Международная космическая станция. Внутри нее живут группы космонавтов из разных стран и проводят различные исследования: они изучают влияние невесомости на организм человека, пробуют выращивать растения и ставят опыты на животных. Чтобы проводить такие же исследования, Китай разрабатывает собственную станцию — она будет состоять из нескольких частей, первую из которых планируется отправить на орбиту уже в 2020 году. Работоспособность будущей станции проверялась на примере тестового аппарата «Тяньгун-2», которая вчера сгорела в атмосфере Земли. Последние секунды ее жизни были сняты на видео.Сразу же стоит отметить, что «Тяньгун-2» была полностью работоспособной — китайские ученые намеренно уничтожили ее, потому что она провела все необходимые исследования и стала ненужной. Она была отправлена на околоземную орбиту в сентябре 2016 года и уже в октябре с ней состыковался пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» с тайконавтами (так называют космонавтов, работающих в рамках космической программы Китая) по имени Цзин Хайпэн и Чэнь Дун. Они пробыли на станции целый месяц, а потом успешно вернулись на Землю.Уничтожение китайской космической станцииСтанция «Тяньгун-2» начала гореть в атмосфере Земли в четыре часа дня по московскому времени. Некоторые ее части не сгорели и упали в так называемой «мертвой зоне» Тихого океана, в которой, как считалось до недавнего открытия, никто не обитает. Начало горения было снято на видео при помощи камеры, прикрепленной на корпусе станции. Уничтожение огромного 10-метрового аппарата можно наблюдать до тех пор, пока атмосфера не уничтожила саму камеру.Почему объекты сгорают в атмосфере?Когда на планету Земля падает космический аппарат, астероид или другой объект, он движется на предельно высокой скорости и начинает нагреваться до критических температур. Это происходит сразу по нескольким причинам. Во-первых, поверхность падающего тела начинает соприкасаться с воздухом, и в ходе этого трения поверхность объекта нагревается и он начинает разрушаться. Во-вторых, объект входит в плотную газовую среду планеты и впереди него формируется ударная волна, в которой происходят резкие колебания плотности и давления частичек газа, что тоже сильно нагревает поверхность.Из-за высокой температуры, аппараты без тепловой защиты и тем более космические объекты вроде метеоритов, полностью разрушаются в атмосфере Земли. Чтобы не допустить этого, компании вроде SpaceX оснащают многоразовые части ракет-носителей прочной защитой от высоких температур. В начале июля 2019 года ей удалось вернуть на Землю головной обтекатель ракеты Falcon 9, и она без проблем выдержала вход в плотные слои атмосферы.