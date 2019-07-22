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Последние секунды жизни упавшей на Землю китайской космической станции

Последние секунды жизни упавшей на Землю китайской космической станции


На данный момент на орбите нашей планеты находится Международная космическая станция. Внутри нее живут группы космонавтов из разных стран и проводят различные исследования: они изучают влияние невесомости на организм человека, пробуют выращивать растения и ставят опыты на животных. Чтобы проводить такие же исследования, Китай разрабатывает собственную станцию — она будет состоять из нескольких частей, первую из которых планируется отправить на орбиту уже в 2020 году. Работоспособность будущей станции проверялась на примере тестового аппарата «Тяньгун-2», которая вчера сгорела в атмосфере Земли. Последние секунды ее жизни были сняты на видео.
Сразу же стоит отметить, что «Тяньгун-2» была полностью работоспособной — китайские ученые намеренно уничтожили ее, потому что она провела все необходимые исследования и стала ненужной. Она была отправлена на околоземную орбиту в сентябре 2016 года и уже в октябре с ней состыковался пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» с тайконавтами (так называют космонавтов, работающих в рамках космической программы Китая) по имени Цзин Хайпэн и Чэнь Дун. Они пробыли на станции целый месяц, а потом успешно вернулись на Землю.
Уничтожение китайской космической станции
Станция «Тяньгун-2» начала гореть в атмосфере Земли в четыре часа дня по московскому времени. Некоторые ее части не сгорели и упали в так называемой «мертвой зоне» Тихого океана, в которой, как считалось до недавнего открытия, никто не обитает. Начало горения было снято на видео при помощи камеры, прикрепленной на корпусе станции. Уничтожение огромного 10-метрового аппарата можно наблюдать до тех пор, пока атмосфера не уничтожила саму камеру.

Почему объекты сгорают в атмосфере?
Когда на планету Земля падает космический аппарат, астероид или другой объект, он движется на предельно высокой скорости и начинает нагреваться до критических температур. Это происходит сразу по нескольким причинам. Во-первых, поверхность падающего тела начинает соприкасаться с воздухом, и в ходе этого трения поверхность объекта нагревается и он начинает разрушаться. Во-вторых, объект входит в плотную газовую среду планеты и впереди него формируется ударная волна, в которой происходят резкие колебания плотности и давления частичек газа, что тоже сильно нагревает поверхность.
Из-за высокой температуры, аппараты без тепловой защиты и тем более космические объекты вроде метеоритов, полностью разрушаются в атмосфере Земли. Чтобы не допустить этого, компании вроде SpaceX оснащают многоразовые части ракет-носителей прочной защитой от высоких температур. В начале июля 2019 года ей удалось вернуть на Землю головной обтекатель ракеты Falcon 9, и она без проблем выдержала вход в плотные слои атмосферы.
22 июль 2019 /
Космос и Нло
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