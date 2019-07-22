Китай планирует раскрыть сокровенные тайны Луны

Китай в сотрудничестве с несколькими другими странами в настоящее время наиболее активно исследует Луну. В новой статье исследователи подробно описывают китайскую лунную программу (China Lunar Exploration Program, CLEP): ее достижения, начиная с 2007 г., когда эта программа была впервые запущена, и планы на ближайшие три десятилетия.Исследование дальней стороны Луны, осуществленное при помощи китайского посадочного аппарата «Чанъэ-4» и ровера «Юйту-2», привело к неожиданному открытию материала лунной мантии на поверхности естественного спутника нашей планеты – признак, указывающий на мощные древние столкновения с астероидами. Китайские лунные миссии также позволили получить глобальные снимки поверхности Луны высочайшего разрешения и ценные топографические данные.Следующую миссию программы CLEP планируется запустить в начале 2020 г. Эта миссия под названием «Чанъэ-5» предполагает сбор образцов лунного грунта, которые в дальнейшем могут быть возвращены на Землю в специальном аппарате. Эта миссия станет первой попыткой возврата лунных образцов на Землю, начиная с 1976 г. Этот этап – доставка образцов на Землю – является третьим важным шагом программы CLEP.Китайские исследователи надеются, что эти технологические достижения в конечном счете помогут совершить еще более вдохновляющие открытия при помощи лунной станции Lunar Scientific Research Station. Эту станцию планируется обосновать на поверхности Луны до 2030 г., чтобы с ее помощью проводить различные научные исследования для достижения конечной цели, состоящей в долгосрочном размещении астронавтов на Луне, указывают авторы статьи.Статья опубликована в журнале Science; главный автор Чунлай Ли (Chunlai Li).