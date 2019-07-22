Самая быстро вращающаяся звезда

На данный момент рекорд принадлежит горячей голубой звезде массой в 25 раз больше Солнца. Называется она VFTS 102 и находится в туманности Тарантула. Внешняя оболочка звезды вращается со скоростью 600 км/с(больше 2 млн км/ч)- так быстро, что ее того и гляди сорвет со звезды и унесет в космос. Причина такого быстрого вращения до конца не ясна, но, судя по всему, VFTS 102 была когда-то частью системы двойной звезды, и ее до такой степени раскрутило присвоенное ею когда-то вещество бывшей компаньонки, ныне исчезнувшей.Стоить заметить, что эта звезда вращается быстрее всех среди «нормальных» звезд. А ведь есть еще пульсары. Быстрее всех среди известных пульсаров вращается Ter5ad. Он делает полный оборот вокруг своей оси 716 раз за секунду, то есть скорость на экваторе составляет примерно 70 тыс.км/с(или около 250 млн км/ч) - почти четверть скорости света.