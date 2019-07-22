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Что нужно пить и есть, чтобы выжить на Марсе?

Что нужно пить и есть, чтобы выжить на Марсе?


Чаще всего мы этого даже не осознаем, но наше тело постоянно тренируется во время ходьбы и даже бездействия. Среднестатистический человек, как правило, весит 70-85 килограмм, и чтобы удержать эту массу, разные группы мышц постоянно находятся в напряжении и поэтому не могут полностью ослабеть. К сожалению, космонавты лишены такого пассивного метода тренировки тела — внутри космических кораблей их тела полностью расслаблены, поэтому ослабление их мышц происходит очень быстро. Чтобы не допустить этого, они вынуждены выполнять физические упражнения минимум по два часа, но американские ученые считают, что сохранить здоровье мышц можно даже при помощи особенной диеты.
В предлагаемую учеными диету входит красное вино, черника, арахис и какао. Во всех этих продуктах содержится крайне полезное вещество, под названием ресвератрол. Растения используют его для защиты от паразитов, а в человеческом организме он борется с воспалениями и препятствует возникновению опухолей. В 1997 году, например, это вещество доказало свою способность останавливать развитие рака кожи у мышей.
Польза красного вина
Помимо противовоспалительного эффекта, красное вино и разнообразные орехи с содержанием ресвератрола, могут предотвратить и ослабление мышц в условиях невесомости. Чтобы доказать это, ученые из Гарвардского университета подвесили группу из 24 самцов крыс к потолку клетки и тем самым воссоздали условия невесомости, где животным не нужно прилагать усилий для удержания своего тела. Раз в день подопытным крысам давали смесь с содержанием вышеописанного ресвератрола. Другая группа грызунов не была подвешена, и пила обычную воду.
На протяжении двух недель мышцы подвешенных грызунов должны были заметно ослабеть, но этого не случилось. Ученые проверили, насколько хорошо подопытные крысы удерживают вещи в своих лапах, и оказалось, что они остались такими же сильными, как обычные сородичи. Чудодейственный эффект ресвератрола пока невозможно объяснить, но ученые уверены, что сохранить здоровье мышц удалось благодаря противовоспалительным свойствам вещества.
Выживание на Марсе
У многих наверняка возник вопрос — причем тут выживание на Марсе? Ученые считают, что без особой диеты во время длительных космических путешествий и проживании на другой планете не обойтись. В обоих случаях привыкший к земным условиям человеческий организм окажется в непривычной для него среде, где мышцам не нужно прилагать усилий, чтобы удерживать тело.
Что нужно пить и есть, чтобы выжить на Марсе?

Тренажер на Международной космической станции
На данный момент экипаж Международной космической станции поддерживает здоровое состояние своего тела при помощи специальных тренажеров. Однако, у первых людей на Марсе спортивного оборудования не будет, потому что его нужно привезти из далекой Земли, либо соорудить самостоятельно. Все это займет довольно много времени.
Вполне возможно, быстрее освоиться на Марсе и продолжить на нем жизнь позволят именно эти продукты. Также не стоит забывать, что во время полета и даже пребывания на Красной планете, космонавты будут подвержены двукратному риску возникновения рака. Можно предположить, что красное вино и орехи обязательно войдут в их ежедневный рацион питания.
22 июль 2019 /
Космос и Нло
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