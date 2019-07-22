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Американский эксперт назвал главных врагов человека в космосе

Американский эксперт назвал главных врагов человека в космосе


Человечество технологически давно готово отправить людей на Марс, но нерешенными остаются проблемы радиации и невесомости, считает американский эксперт, автор многочисленных книг по истории освоения космоса Род Пайл (Rod Pyle).
"Если говорить в целом о технологиях, мы могли бы отправить людей на Марс десятилетия назад, если бы на то была политическая воля и финансовая поддержка. Главная проблема, похоже, заключается в том, что люди будут на протяжении долгого времени подвержены невесомости и космической радиации", - сказал РИА Новости автор многочисленных книг и публикаций о космических исследованиях в связи с отмечаемой в эти дни 50-й годовщиной первого полета астронавтов НАСА на Луну.
Последняя книга Пайла "Первые на Луне" (First on the Moon) посвящена миссии "Аполлон 11", члены экипажа которой, астронавты Нил Армстронг и Баз Олдрин, первыми побывали на поверхности естественного спутника Земли 20 июля 1969 года.
"Нам повезло, что в 1960-1970 годах, когда велись полеты миссий "Аполлон", не было крупных выбросов солнечной радиации. Но они могли быть, и, если мы хотим совершить многомесячный полет людей на Марс и обратно, нам нужна лучшая защита для участников этих миссий", - сказал собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что в результате воздействия невесомости происходят хотя и краткосрочные, но изменения в зрении, костных тканях, даже в генетической структуре членов экипажа. "Также есть вопросы относительно изменений мозга, в том числе снижение когнитивной функции. Никто не хочет, чтобы посадку на Марсе пытались совершить астронавты с помутненным сознанием", - шутит Пайл. Он отметил, что различные аспекты влияния космоса на организм человека уже изучаются на МКС, также они будут затронуты на будущей китайской орбитальной станции и на окололунном проекте НАСА - станции Lunar Gateway.
В целом же, по мнению собеседника агентства, "технологии, стоящие за космическими полетами, сегодня не настолько отличаются (от времен миссии "Аполлон 11"), как можно было бы подумать". " Например, мы по-прежнему используем ракеты на химическом топливе, чтобы добраться до мест назначения, однако поддерживающие технологии – компьютеры, программное обеспечение и коммерческая инфраструктура - продвинулись невероятно", - признает эксперт.
"В дополнение к этому сейчас у нас есть несколько компаний в ряде стран, разрабатывающих, а в случае США уже использующих, многоразовые ускорители по значительно меньшим ценам", - замечает разницу между "сегодня" и "50 лет назад" Пайл, подчеркивая необходимость сотрудничества как между странами, так и государственными и коммерческими участниками космического сектора.
"Нам многое предстоит сделать, но, взаимодействуя и работая вместе в космосе, возможно, мы сможем быстрее, дешевле и с меньшим риском добраться туда, куда мы хотим, чтобы работать и жить в других мирах", - сказал эксперт.
22 июль 2019 /
Космос и Нло
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