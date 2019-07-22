Упадет ли этой осенью астероид на Землю?

С июня этого года весь Интернет буквально кипит новостями о том, что на Землю этой осень может упасть астероид размером от 20 до 50 метров. Падение такого небесного тела в глобальном масштабе конечно не нанесет существенных проблем, но в локальном, например, упав на город, такой камень способен натворить много бед. Надеюсь, все помнят, что было в Челябинской области в 2013 году?Астероид, получивший название 2006 QV89 был открыт астрономами 13 лет назад, летом 2006 года, когда он сблизился с Землей на расстояние в несколько миллионов километров. Наблюдая за ним в течение 10 дней, ученые смогли рассчитать траекторию его движения. Было установлено что он относится к астероидам, которые время от времени пересекают орбиту Земли. Тогда же выяснилось, что 9 сентября 2019 года он должен снова приблизиться к планете, причем шансы на столкновение оценивались, по разным данным как 1 к 7000. Если говорить в процентном соотношении, то это примерно 0,00014%. Другими словами, вероятность есть, но она очень низкая.Тем не менее это не остановило СМИ поднять шум не тему того, что на Землю может упасть астероид.Как мы уже писали ранее, маленькие астероиды размером несколько метров очень сложно обнаружить на большом расстоянии, просто осматривая все небо. Но если знать траекторию движения объекта заранее, то можно вести наблюдения за определенными узкими областями космического пространства, где он теоретически может находиться на момент наблюдения.Траектория движения астероида 2006 QV89Траектория движения объекта 2006 QV89 ученым хорошо известна. Поэтому в начале июля они вычислили области, в которых QV89 может теоретически находиться в данный момент. Для более тщательного поиска эксперты использовали очень мощный телескоп VLT (Очень большой телескоп), который расположен в Чили. По словам исследователей, разрешение VLT позволило бы увидеть и объекты еще меньшего размера, однако никаких следов астероида 2006 QV89 они не нашли. Среди объясняющих предположений – астероид мог изменить траекторию своего движения.Снимок одной из областей наблюдения телескопом VLT. Никаких астероидовВсе это позволило ученым пересмотреть будущую траекторию астероида и вовсе лишить его каких-либо шансов на столкновение с Землей.Короче говоря, можно спокойно выдохнуть. Никакого столкновения астероида с Землей осенью этого года можно не ждать. Но для любителей паниковать у нас есть еще одна новость. В 2022 году к Земле приблизится астероид 2009JF1. Шансы его столкновения с нашей планетой оценивают, как 1 к 4464. Ждите новых заголовков в СМИ.Самый опасный астероидПо мнению американского космического агентства NASA, самым опасным для Земли астероидом является Бенну. Космическая глыба обладает диаметром около 550 метров. По приблизительным оценкам, вероятность столкновения этого астероида с Землей составляет 1 к 4000. В случае его реально падения на нашу планету, энергия, высвободившаяся при падении тела на поверхность, по мощности будет эквивалентна взрыву атомной бомбы мощностью 2700 мегатонн.Прогнозируемые даты сближения с нашей планетой астероида Бенну — 2169 и 2199 годы. Сейчас объект изучают с помощью космического аппарата OSIRIS-REx. Недавно он вышел на максимальное сближение с объектом. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.