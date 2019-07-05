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Пентагон планирует построить орбитальную станцию

Пентагон планирует построить орбитальную станцию


Департамент военных инноваций (DIU) Министерства обороны США объявил конкурс на разработку орбитальной станции, которую можно было бы использовать для проведения экспериментов и хранения грузов.
Согласно списку требований, который Пентагон предъявляет к потенциальным участникам конкурса, перспективная орбитальная станция должна быть пригодна для космического строительства, экспериментов с микрогравитацией, обучений, испытаний, хранения грузов и их транспортировки, а также для выполнения неких «иных функций». В рамках тендера участники должны спроектировать и построить прототип небольшой роботизированной орбитальной станции объёмом в один кубический метр.
Перспективная станция должна быть пригодна для работы с грузами или любой другой полезной нагрузкой массой до 80 килограммов. Бортовой источник питания должен обеспечивать 1 киловатт энергии, а системы связи станции — обмен данными на скорости не менее 100 килобит в секунду. Конкурс будет проведён в несколько этапов. Сначала речь будет идти о разработке проекта станции.
В 2020 году должна начаться разработка и вывод на орбиту прототипов орбитальных станций — с момента заключения контракта до запуска прототипов, согласно требованиям военных, должно пройти не более двух лет. Прототипы должны быть собраны по модульному принципу и предусматривать возможность последующей модернизации. В число функций станции Пентагон также включил приём на борт людей.
Кроме того, станция должна иметь возможность смены орбиты, проведения работ за пределами низкой околоземной орбиты, стыковки с другими пилотируемыми и беспилотными космическими аппаратами, а также сборку других объектов на орбите с помощью одного или нескольких роботизированных манипуляторов. Прием заявок будет осуществляться Департаментом военных инноваций по 9 июля.
05 июль 2019 /
Космос и Нло
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