Пентагон планирует построить орбитальную станцию

Департамент военных инноваций (DIU) Министерства обороны США объявил конкурс на разработку орбитальной станции, которую можно было бы использовать для проведения экспериментов и хранения грузов.Согласно списку требований, который Пентагон предъявляет к потенциальным участникам конкурса, перспективная орбитальная станция должна быть пригодна для космического строительства, экспериментов с микрогравитацией, обучений, испытаний, хранения грузов и их транспортировки, а также для выполнения неких «иных функций». В рамках тендера участники должны спроектировать и построить прототип небольшой роботизированной орбитальной станции объёмом в один кубический метр.Перспективная станция должна быть пригодна для работы с грузами или любой другой полезной нагрузкой массой до 80 килограммов. Бортовой источник питания должен обеспечивать 1 киловатт энергии, а системы связи станции — обмен данными на скорости не менее 100 килобит в секунду. Конкурс будет проведён в несколько этапов. Сначала речь будет идти о разработке проекта станции.В 2020 году должна начаться разработка и вывод на орбиту прототипов орбитальных станций — с момента заключения контракта до запуска прототипов, согласно требованиям военных, должно пройти не более двух лет. Прототипы должны быть собраны по модульному принципу и предусматривать возможность последующей модернизации. В число функций станции Пентагон также включил приём на борт людей.Кроме того, станция должна иметь возможность смены орбиты, проведения работ за пределами низкой околоземной орбиты, стыковки с другими пилотируемыми и беспилотными космическими аппаратами, а также сборку других объектов на орбите с помощью одного или нескольких роботизированных манипуляторов. Прием заявок будет осуществляться Департаментом военных инноваций по 9 июля.