В октябре к Земле приблизится огромный астероид "FT3"

Астероид FT3, пройдет мимо нашей планеты 3 октября 2019 года. Риск столкновения его с Землей оценивается, как низкий, но если астероид отклонится от курса, то направится прямо на Землю и тогда результаты могут быть катастрофическими. Астероид FT3 - это скала диаметром около 340 метров.Если бы астероид ударился о землю, он вошел бы в атмосферу на скорости 20,37 км / с. Сила удара при такой скорости и массе объекта будет равна 2700 мегатоннам тротила.