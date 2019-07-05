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В октябре к Земле приблизится огромный астероид "FT3"

В октябре к Земле приблизится огромный астероид "FT3"


Астероид FT3, пройдет мимо нашей планеты 3 октября 2019 года. Риск столкновения его с Землей оценивается, как низкий, но если астероид отклонится от курса, то направится прямо на Землю и тогда результаты могут быть катастрофическими. Астероид FT3 - это скала диаметром около 340 метров.
Если бы астероид ударился о землю, он вошел бы в атмосферу на скорости 20,37 км / с. Сила удара при такой скорости и массе объекта будет равна 2700 мегатоннам тротила.
05 июль 2019 /
Космос и Нло
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