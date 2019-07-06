Из галактики-двойника нашего Млечного Пути получен загадочный радиосигнал

Только неделю назад мы сообщали о том, что австралийские астрономы получили загадочный радиосигнал из далёкой галактики, расположенной в четырех миллиардах световых лет. На этой неделе удивить решили американские учёные из Калифорнийского технологического института. Исследователи сообщают, что поймали новый одиночный быстрый радиоимпульс (FRB). От других ранее полученных сигналов его отличает то, что пришёл он к нам из галактики, которая очень похожа на нашу собственную галактику Млечный Путь.Как сообщают учёные, источник сигнала расположен в галактике, которая находится в 7,9 миллиарда световых лет. Это почти в два раза дальше источника первого сигнала, полученного на прошлой неделе.Подобные быстрые радиоимпульсы очень сложно определять, говорят исследователи. Объясняется это тем, что их длительность составляет всего несколько миллисекунд. Их сложно «поймать». При этом, астрономы ими очень заинтересованы, потому что каждый такой радиоимпульс сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. С 2007 года было обнаружено всего несколько десятков подобных радиовсплесков.«Определить местонахождение одиночных FRB-сигналов достаточно сложно. Для этого требуется радиотелескоп, способный обнаруживать эти чрезвычайно короткие события и имеющий разрешающую способность радиопередатчика шириной в милю», — объясняет Викрам Рави из Калифорнийского технологического института.По словам исследователей, галактика-источник нового сигнала, получившего название FRB 190523, похожа на Млечный Путь.«Это открытие показывает, что каждая галактика, даже такая обычная, как наш Млечный Путь, может генерировать такие сигналы», — поясняют астрономы.Инопланетяне или нет?Учёные точно не знают, что или кто может создавать эти сигналы. Но у них есть несколько предположений на этот счёт. Одни считают, что радиоимпульсы могут быть результатом катастрофических событий в космосе, например, гибели специфических звёзд – магнетаров. Особенностью этих объектов является то, что они обладают самым сильным магнитным полем во Вселенной. Конечно, есть предположение и о том, что эти сигналы могут создаваться разумной жизнью.Даже если это инопланетяне, то они, судя по всему, очень древние. Ведь каждому такому сигналу пришлось лететь до нас миллиарды лет.