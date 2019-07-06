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Ученые составили детальную карту Луны

Ученые составили детальную карту Луны


Американские ученые составили детальную карту Луны, в том числе ее темной стороны. Об этом сообщила в среду газета Washington Times со ссылкой на заместителя директора Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Мишель Таллер.
По ее свидетельству, детальное изображение поверхности естественного спутника Земли было создано благодаря данным, переданным "Лунным орбитальным разведчиком" (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO). Этот американский зонд был запущен к Луне в июне 2009 года. На его борту установлены камеры, способные осуществлять съемку в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Кроме того, на этом американском автоматическом аппарате размещены приборы, созданные в Лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований Российской академии наук. Речь идет о детекторах нейтронов ЛЕНД, ХЕНД и ДАН. Предполагалось, что "Лунный орбитальный разведчик" проработает два года, однако он до сих пор продолжает функционировать.
"Мы теперь знаем практически каждый бугорок и расщелину, каждый камешек [на Луне]", — приводит газета слова Таллер.
Она пояснила, что наличие такой информации позволило прежде всего определить те районы на Луне, которые являются самыми оптимальными для планируемого возвращения человека, а также посадок автоматических спускаемых модулей. Центр, в котором работает Таллер, входит в состав Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и находится недалеко от Вашингтона.
Таллер отметила, что ученые не обладали подобного рода сведениями, когда Соединенные Штаты организовали в июле 1969 года первую в истории высадку человека на Луне в рамках экспедиции Apollo 11. Ее командиром был Нил Армстронг, двумя другими членами экипажа — Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин прилунились в спускаемом модуле Eagle 20 июля 1969 года. Коллинз тогда оставался на окололунной орбите на борту командного модуля Columbia.
NASA в настоящее время разрабатывает новый американский пилотируемый космический корабль и его носитель, рассчитывая с их помощью доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а в середине 2030-х годов — на Марс.
"Луна в буквальном смысле слова висит над нами. Она содержит историю солнечной системы. Быть такого не может, чтобы новая экспедиция [на Луну] не стала революционной", — заявила Таллер.
С ее точки зрения, за десятилетия исследований Луны специалисты "едва начали" вырабатывать точные представления об этом небесном теле.
06 июль 2019 /
Космос и Нло
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