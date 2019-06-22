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Прошедший сквозь молнию "Союз" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М"
Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту, несмотря на удар молнии. Разряд попал в ракету-носитель практически сразу после взлёта. Стартовал "Союз" с космодрома Плесецк.
Молния ударила в головной обтекатель и третью ступень, напоминает телеканал "Россия 24". Но работу систем это не нарушило, на "Союзах" есть специальная защита. Вся техника отработала штатно. Спутник взят на управление специалистами ВКС. Он сменил на орбите аппарат, у которого истёк срок службы.
Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов. Это был первый пуск ракеты с космодрома Плесецк в 2019 году.
22 июнь 2019 /
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