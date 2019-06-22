Астрономы открыли 18 землеподобных экзопланет

На сегодняшний день астрономы обнаружили около 4 тысяч экзопланет. 96% из них значительно больше нашей Земли и по размеру сопоставимы с такими телами как Нептун и Юпитер. Однако этот процент вряд ли отражает истинное соотношение миров у других звезд. Просто астрономам намного проще находить крупные газовые гиганты, нежели небольшие каменистые тела.Проблема обнаружения землеподобных экзопланет связана не только с техническими ограничениями существующих телескопов, но и с методами обработки данных. Чем меньше объект — тем незначительнее снижается блеск звезды во время его транзита и соответственно, тем сложнее отличить это событие от естественных колебаний яркости и различных шумов.Команда астрономов из Института исследований Солнечной системы им. Макса Планка попыталась усовершенствовать методику поиска экзопланет. Для этого ученые разработали новый, более точный алгоритм анализа изменений яркости светил. Далее они использовали его для обработки данных телескопа «Кеплер» .Чтобы проверить алгоритм, астрономы выбрали 517 наблюдавших Kepler звезд, у каждой из которых есть как минимум одна подтвержденная экзопланета. В ходе повторного анализа им удалось обнаружить 18 «пропущенных» миров. Самый маленький из них на 30% меньше Земли, самый крупный — примерно в два раза больше нашей планеты.Орбиты почти всех вновь открытых миров проходят на более близком расстоянии от родительских звезд, чем орбиты их ранее известных компаньонов. Температуры их поверхности составляют от 100 до 1000 °C. Исключение составляет лишь один мир, обращающийся вокруг красного карлика. Его орбита пролегает зоне обитаемости и в теории на его поверхности может существовать вода в жидком виде.Соотношение размеров 18 вновь обнаруженных землеподобных экзопланет. Планета EPIC 201238110.02 является единственной из них, находящейся в обитаемой зоне своей звездыПо словам исследователей, в будущем они собираются использовать новый алгоритм для перепроверки всего архива наблюдений телескопа «Кеплер». По их мнению, это позволит обнаружить еще порядка сотни «пропущенных» землеподобных экзопланет.