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Яркий метеор "прочертил" небо над Андалусией
Этот яркий метеор был снят 2 июня 2019 года, 01: 56: 40 в небе Андалусии, из Бенамауреля (Гранада). Огненный шар наблюдался в течение 3 секунд на расстоянии в сотни километров.
22 июнь 2019 /
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