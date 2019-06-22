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Яркий метеор "прочертил" небо над Андалусией

Яркий метеор "прочертил" небо над Андалусией



Этот яркий метеор был снят 2 июня 2019 года, 01: 56: 40 в небе Андалусии, из Бенамауреля (Гранада). Огненный шар наблюдался в течение 3 секунд на расстоянии в сотни километров.

22 июнь 2019 /
Космос и Нло
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