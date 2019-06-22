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OSIRIS-REx обновил рекорд высоты орбиты вокруг астероида Бенну

OSIRIS-REx обновил рекорд высоты орбиты вокруг астероида Бенну


Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на очень низкую устойчивую орбиту вокруг астероида Бенну высотой 680 метров, побив свой собственный рекорд, установленный в декабре прошлого года. Ни одна из автоматических межпланетных станций не работала на столь близкой к поверхности небесного тела орбите, сообщается на сайте миссии.
Главной задачей миссии автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx является изучение с орбиты 500-метрового околоземного астероида (101955) Бенну, относящегося к спектральному классу В. Кроме того, одна из важнейших задач миссии заключается в заборе 60 граммов грунта с поверхности астероида, который состоится в начале июля 2020 года. Для этого станция оснащена специальным манипулятором. Затем она доставит капсулу с грунтом на Землю к сентябрю 2023 года.
В декабре 2018 года аппарат вышел на низкую устойчивую орбиту вокруг астероида, которая расположена в 1,75 километров от его центра. Ранее ни одна одна из автоматических исследовательских межпланетных станций не работала столь близко к поверхности малого тела в Солнечной системе. До OSIRIS-REx рекорд принадлежал станции «Розетта», которая находилась в семи километрах от центра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. 12 июня 2019 года OSIRIS-REx побил свой собственный рекорд, совершив маневр выхода на орбиту, расположенную в 680 метрах от поверхности Бенну, тем самым начав новый этап своей миссии, получивший обозначение Orbital B. На столь низкой орбите аппарат пробудет до второй недели августа, после чего перейдет на более высокую орбиту и будет находится в 1,3 километрах от Бенну.
В ходе работы на низкой орбите станция будет заниматься построением точной модели астероида по данным лидара OLA, закончит детальное картографирование всей поверхности Бенну при помощи своих камер, и будет проводить изучение состава поверхностного слоя при помощи бортовых спектрометров, работающих в инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Кроме того, команда миссии хочет проследить за пылевыми выбросами с поверхности астероида, этому отведены первые две недели этапа миссии, когда аппарат будет получать изображения окрестностей вблизи экватора Бенну.
Недавно астрономы из команды миссии запустили проект Bennu Mappers, в котором может поучаствовать любой желающий и помочь выбрать наиболее пригодное для забора пробы грунта место на поверхности астероида.
22 июнь 2019 /
Космос и Нло
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