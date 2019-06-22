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Впервые зафиксирована поляризация излучения гамма-всплеска

Впервые зафиксирована поляризация излучения гамма-всплеска


Массив телескопов ALMA позволил более подробно исследовать самые яркие события во Вселенной — гамма-всплески.
Гамма-всплески, которые ученым удалось наблюдать до сегодняшнего дня, представляют собой короткие события, которые длятся около секунды, но зачастую намного меньше (хотя бывают и более длительные сигналы). Они состоят из двух частей: сначала в космос выбрасывается поток радиоактивного гамма-излучения, который, собственно, и определяет продолжительность всплеска. После этого наблюдается длительное свечение в других волновых диапазонах — от рентгеновского до радиоволн.
Природа этих событий до сих пор до конца не выяснена, хотя у ученых есть некоторые догадки относительно их происхождения. Например, специалисты полагают, что они связаны с различными видами сверхновых и слияниями нейтронных звезд.
У гамма-всплесков также есть интересная особенность: кроме основной ударной волны, при их создании возникает противоположно направленный всплеск. И эти волны отличаются друг от друга по характеристикам излучения. Основная волна светит долго и во всех диапазонах — от рентгена до радио-, — а короткоживущая обратная длится десятки секунд, после чего возникает свечение в радиодиапазоне, продолжающееся пару дней.
Четырнадцатого января этого года быстрое оповещение от орбитальной обсерватории Swift позволило исследовательской группе направить телескопы Atacama Large Millimeter/Sub-millimeter Array (ALMA) в Чили и Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико через два часа после обнаружения вспышки GRB 190114C. Излучение могло породить событие с большим выбросом энергии, равным по силе взрыву миллиона звезд. По оценкам астрономов, это событие произошло около 4,5 миллиарда лет назад.
Данные нескольких обсерваторий позволили команде исследовать структуру магнитного поля вспышки и обнаружить, что только 0,8% света излучения поляризовано. Полученные в ходе наблюдений результаты позволили сделать вывод об упорядоченности магнитного поля во всплеске. Это значит, что роль магнитного поля в гамма-всплеске относительно невелика, тогда как теоретические модели предполагали другое.
22 июнь 2019 /
Космос и Нло
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