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Аппарат OSIRIS-REx приблизился к астероиду Бенну на рекордно близкое расстояние

Аппарат OSIRIS-REx приблизился к астероиду Бенну на рекордно близкое расстояние


Космическое агентство NASA заинтересовано изучением околоземного астероида Бенну по двум причинам. Во-первых, он является потенциально опасным для нашей планеты объектом, а во-вторых, образцы его грунта могут раскрыть тайны возникновения Солнечной системы. Изучением его поверхности на данный момент занимается космический аппарат OSIRIS-REx, который в начале июня перешел к новому этапу своей миссии под названием Orbital B. В его рамках аппарат приблизился к астероиду на рекордно близкое расстояние, равное 680 метрам.
До сих пор ни один из существовавших в истории космических аппаратов не кружился вокруг маленького объекта на таком близком расстоянии. Предыдущий рекорд тоже принадлежал аппарату OSIRIS-REx — до наступления второй стадии миссии, он кружился на 1300-метровой орбите. Нахождение на разном расстоянии от объекта важно для выполнения разнообразных действий, и если раньше аппарат в основном занимался только съемкой поверхности, то на низкой орбите он также сможет изучать выбрасываемые астероидом частицы.
Фото астероида Бенну с близкого расстояния
В первые две недели пребывания на расстоянии 680 метров аппарат будет периодически делать фотографии, которые помогут изучить природу загадочных частиц, выбрасываемых в космос. При помощи трех своих камер аппарат уже сделал самую детальную на данный момент фотографию астероида. Одна ее часть хорошо освещена солнцем, поэтому на снимке можно разглядеть кратеры, валуны и другие объекты размером до 50 сантиметров.
Аппарат OSIRIS-REx приблизился к астероиду Бенну на рекордно близкое расстояние

После изучения частиц аппарат продолжит делать снимки, которые будут использованы для создания детальной карты астероида. На протяжении оставшихся недель будут активно задействованы такие приборы аппарата, как лазерный высотомер OLA, камера высокого разрешения PolyCam, спектрометр OTES для создания инфракрасной карты и инструмент REXIS для создания рентгеновской карты.
Сбор образцов грунта с астероида Бенну
В середине августа, аппарат вернется на прежнюю 1300-метровую орбиту, и снова займется фотографированием поверхности. Все это делается для того, чтобы определить наиболее подходящее место для сбора грунта в 2020 году. Когда кандидатов остается только два, аппарат опустится к астероиду на 225-метровое расстояние, и сможет разглядеть объекты 2-сантиметрового размера. В идеале, место посадки должно быть ровным, и не иметь валунов.
22 июнь 2019 /
Космос и Нло
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