ДНК - это код, но кто его закодировал?





Является ли программное обеспечение, которое запускает жизнь, результатом накопленных ошибок копирования? Или это требует работы загадочного программиста?

В этом эпизоде Science Uprising рассматривается, как основатель Microsoft Билл Гейтс, генетик и предприниматель Крейг Вентер и даже эволюционный биолог Ричард Докинз признают, что ДНК похожа на программное обеспечение.

Как говорит здесь Стивен Мейер, мы знаем из того, что жили в мире и наблюдали за ним, что "информация всегда возникает из разумного источника.

Простое применение этих знаний к биологической информации в ДНК, похоже, позволяет сделать вывод о разумном замысле.

"Если наш код ДНК более сложный, чем любое искусственное программное обеспечение, откуда он взялся и как было создано это программное обеспечение?

Люди, показанные в этом эпизоде, включают Стивена Мейера, доктора философии, директора Центра науки и культуры в Институте открытий и автора подписи в клетке: ДНК и доказательства интеллектуального дизайна; и Дуглас АКС, приглашенный профессор Максвелл молекулярной биологии в Университете Биолы и автор Undeniable.

