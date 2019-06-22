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ДНК - это код, но кто его закодировал?

ДНК - это код, но кто его закодировал?



Является ли программное обеспечение, которое запускает жизнь, результатом накопленных ошибок копирования? Или это требует работы загадочного программиста?
В этом эпизоде Science Uprising рассматривается, как основатель Microsoft Билл Гейтс, генетик и предприниматель Крейг Вентер и даже эволюционный биолог Ричард Докинз признают, что ДНК похожа на программное обеспечение.
Как говорит здесь Стивен Мейер, мы знаем из того, что жили в мире и наблюдали за ним, что "информация всегда возникает из разумного источника.
Простое применение этих знаний к биологической информации в ДНК, похоже, позволяет сделать вывод о разумном замысле.
"Если наш код ДНК более сложный, чем любое искусственное программное обеспечение, откуда он взялся и как было создано это программное обеспечение?
Люди, показанные в этом эпизоде, включают Стивена Мейера, доктора философии, директора Центра науки и культуры в Институте открытий и автора подписи в клетке: ДНК и доказательства интеллектуального дизайна; и Дуглас АКС, приглашенный профессор Максвелл молекулярной биологии в Университете Биолы и автор Undeniable.

22 июнь 2019 /
Космос и Нло
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