» » Огромный вулкан на карликовой планете

Огромный вулкан на карликовой планете

Огромный вулкан на карликовой планете


Астрономы обнаружили на карликовой планете Церера огромный криовулкан.
Гора высотой около четырех километров образовалась в ходе серии так называемых «холодных извержений». Такие образования подпитываются не лавой, а водой, и называются криовулканами.
Необычную гору обнаружили при помощи космического аппарата Dawn, который был запущен в 2007 году специально для исследования двух карликовых планет, Весты и собственно Цереры. Специалисты НАСА, обрабатывавшие данные с аппарата, дали криовулкану название Ахуна Монс.
Высота этой горы — примерно 4 километра, а диаметра в поперечнике — почти 17 километров. Сам факт наличия подобного криовулкана свидетельствует о больших количествах соленой воды в недрах Цереры, а плоская вершина — об отсутствии тектонической активности.
22 июнь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Космический зонд Dawn сегодня выйдет на орбиту Цереры
Космос и Нло

Космический зонд Dawn сегодня выйдет на орбиту Цереры

Американский зонд Dawn в пятницу выйдет на орбиту карликовой планеты Церера. Космический зонд Dawn отправился в космос в 2007 году. В 2011 году аппарат достиг орбиты астероида Веста и в течение 14
Американский зонд приближается к карликовой планете Церера
Космос и Нло

Американский зонд приближается к карликовой планете Церера

Зонд Dawn в 2015 году должен будет приблизиться к Церере, и специалисты НАСА уже сейчас составляют последовательность "танцевальных" движений, которые аппарат выполнит вокруг этой карликовой планеты,
Привет, Церера! Dawn добрался до карликовой планеты
Космос и Нло

Привет, Церера! Dawn добрался до карликовой планеты

Космический аппарат НАСА безупречно скользнул на орбиту вокруг Цереры в пятницу, после почти восьми лет путешествия. Dawn будет кружить вокруг карликовой планеты в течение более чем года, исследуя ее
Вокруг Цереры нашли облака водяного пара
Космос и Нло

Вокруг Цереры нашли облака водяного пара

Астрономы из Испании, Франции, США и Германии обнаружили вокруг карликовой планеты Цереры сгустки водяного пара. По словам ученых, это может говорить о сублимации, подобной той, что происходит на
Белые пятна на Церере - не криовулканы
Космос и Нло

Белые пятна на Церере - не криовулканы

Ученые выяснили, что белые пятна, обнаруженные на поверхности Цереры, не являются криовулканами. Исследуя карликовую планету Церера при помощи научных инструментов, установленных на борту
Впервые космический аппарат успешно вышел на орбиту вокруг Цереры
Космос и Нло

Впервые космический аппарат успешно вышел на орбиту вокруг Цереры

Исследовательский космический аппарат Dawn, выйдя на орбиту вокруг Цереры, достиг очередной вехи в выполнении его миссии по изучению космического пространства. Согласно информации, предоставленной
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чем опасен космический мусор?Что, если в центрах галактик располагаются ядра из тёмной материи?Hepcinat и Natdac при гепатите СНайден новый вид редких космических объектовЧто находится на обратной стороне ЛуныЛучшая стоимость софосбувира в МосквеНАСА "отправит" добровольцев на Марс вместе с новым марсоходомДвойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно


Свежие Статьи
ДНК - это код, но кто его закодировал?

ДНК - это код, но кто его закодировал?

Яркий метеор

Яркий метеор "прочертил" небо над Андалусией

Прошедший сквозь молнию

Прошедший сквозь молнию "Союз" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М"

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+