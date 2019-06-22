Огромный вулкан на карликовой планете

Астрономы обнаружили на карликовой планете Церера огромный криовулкан.Гора высотой около четырех километров образовалась в ходе серии так называемых «холодных извержений». Такие образования подпитываются не лавой, а водой, и называются криовулканами.Необычную гору обнаружили при помощи космического аппарата Dawn, который был запущен в 2007 году специально для исследования двух карликовых планет, Весты и собственно Цереры. Специалисты НАСА, обрабатывавшие данные с аппарата, дали криовулкану название Ахуна Монс.Высота этой горы — примерно 4 километра, а диаметра в поперечнике — почти 17 километров. Сам факт наличия подобного криовулкана свидетельствует о больших количествах соленой воды в недрах Цереры, а плоская вершина — об отсутствии тектонической активности.