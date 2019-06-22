Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

Люди заметили два белых объекта, летящих в небе над Канзас-Сити. Власти и ученые не смогли придумать объяснение о принадлежности этих НЛО.В четверг вечером жители Канзаса смотрели на небо, пытаясь понять, что это за два таинственных белых сферических объекта, плавают над городом незадолго до 8 вечера.Два таинственных плавающих шара были сфотографированы людьми по всему городу.Люди предположили, что это воздушные шары Google Loon, высотные воздушные шары, которые будут использоваться для обеспечения доступа в интернет в отдаленных сельских районах.Но Google тоже отрицал, что они были запущены ими. Метеорологи заявили, что никаких метеозондов они не запускали. Военные заявили, что не имеют отношения к данным объектам.Есть мнение, что эти таинственные шары, плавающие над Канзас-Сити были связаны с таинственными испытаниями проводимыми DARPA, также известный как Defense Advanced Research Projects Agency , таинственное агентство Министерства обороны Соединенных Штатов, ответственное за разработку новых технологий для использования военными.