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Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити


Люди заметили два белых объекта, летящих в небе над Канзас-Сити. Власти и ученые не смогли придумать объяснение о принадлежности этих НЛО.
Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

В четверг вечером жители Канзаса смотрели на небо, пытаясь понять, что это за два таинственных белых сферических объекта, плавают над городом незадолго до 8 вечера.
Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

Два таинственных плавающих шара были сфотографированы людьми по всему городу.
Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

Люди предположили, что это воздушные шары Google Loon, высотные воздушные шары, которые будут использоваться для обеспечения доступа в интернет в отдаленных сельских районах.
Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

Но Google тоже отрицал, что они были запущены ими. Метеорологи заявили, что никаких метеозондов они не запускали. Военные заявили, что не имеют отношения к данным объектам.
Два НЛО напугали жителей Канзас-Сити

Есть мнение, что эти таинственные шары, плавающие над Канзас-Сити были связаны с таинственными испытаниями проводимыми DARPA, также известный как Defense Advanced Research Projects Agency , таинственное агентство Министерства обороны Соединенных Штатов, ответственное за разработку новых технологий для использования военными.
22 июнь 2019 /
Космос и Нло
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