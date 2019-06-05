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Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты


Звук не может пройти сквозь космический вакуум. Но это не мешает звездам петь свою симфонию с помощью сложных вибраций, создаваемых их ядрами. Телескопы определяют эти колебания как колебания яркости или температуры на поверхности звезды.
Поняв эти вибрации, ученые смогут больше узнать о внутренней структуре звезды, скрытой от глаз.
«Виолончель звучит как виолончель из-за ее размера и формы», - говорит Жаклин Гольдштейн, аспирант астрономического факультета университета Висконсин-Мэдисон. «Вибрации звезд также зависят от их размера и структуры».
В своей работе Гольдштейн изучает связь между звездной структурой и вибрациями, разрабатывая программное обеспечение, которое имитирует различные звезды и их частоты. Сравнивая свои симуляции с реальными звездами, Гольдштейн может усовершенствовать свою модель и улучшить.
С частотами, повторяющимися минуты или дни, приходится ускорять звездные вибрации в тысячу или миллион раз, чтобы привести их в диапазон человеческого слуха. Эти реверберации наиболее точно можно назвать звездными землетрясениями. Область исследования называется астросейсмология.
Когда звезды переплавляют водород в более тяжелые элементы в ядрах, горячий газ вибрирует и заставляет звезды мерцать. Эти колебания раскрывают исследователям структуру звезды и то, как она будет меняться с возрастом звезды. Гольдштейн изучает звезды, которые больше нашего Солнца.
Работая с профессорами астрономии Ричем Таунсендом и Эллен Цвайбель, Гольдштейн разработала программу GYRE, которая включается в программу моделирования звезд MESA. Используя это программное обеспечение, Гольдштейн создает модели звезд различного типа, чтобы увидеть, как их вибрации выглядят для астрономов. Затем проверяет, насколько близко симуляция соответствует реальности.
И GYRE, и MESA – это программы с открытым исходным кодом, поэтому ученые могут свободно изменить код. Ежегодно около 40-50 человек посещают летнюю школу MESA в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, чтобы изучить программу и усовершенствовать методом мозгового штурма. Они все предлагают изменения и исправляют ошибки как в MESA, так и в GYRE.
Гольдштейн сейчас разрабатывает новую версию GYRE, чтобы воспользоваться данными TESS. С его помощью она начнет симулировать целый звездный оркестр.
С помощью этих симуляций можно немного больше узнать о наших космических соседях, просто послушав.
05 июнь 2019 /
Космос и Нло
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