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Ученые раскрыли загадку галактики без темной материи

Ученые раскрыли загадку галактики без темной материи



В прошлом году астрономы нашли галактику NGC1052-DF2, которая, согласно расчетам, либо имела крайне малое количество темной материи, либо не имела ее совсем. Новое же исследовании показало, что данная галактика находится намного ближе к нам, чем полагалось, и, по-видимому, все же содержит темную материю.
Темная материя — это загадочная невидимая субстанция во Вселенной. Ученые не знают, что это, и никогда не детектировали ее напрямую. Мы знаем о ней потому, что объекты в галактиках движутся быстрее, чем можно было бы рассчитать лишь из видимой массы: потому предполагается наличие некоторой неизвестной субстанции — темной материи.
В прошлом году ученые нашли первую галактику, вероятно не имеющую темной материи, — NGC1052-DF2. Так как открытие поставило под сомнение наше представление о формировании галактик в целом, специалисты решили изучить данную галактику детально. Они обнаружили, что измерения в прошлом исследовании опирались на расстояние, на котором NGC1052-DF2, предположительно, находится от нас, — 64 миллиона световых лет. Ученые решили заново рассчитать расстояние, используя пять различных методов, в том числе фотометрию космического телескопа «Хаббл», и определили, что на самом деле NGC1052-DF2 находится гораздо ближе к нам: примерно на расстоянии 42 млн световых лет. С учетом нового расстояния масса галактики оказывается примерно вполовину меньше массы, рассчитанной ранее, а масса звезд составляет всего около одной четвертой прошлой массы.
Таким образом, не только сама галактика оказалась менее массивной, но и содержание привычной материи в ней оказалось меньше. Это позволяет предполагать, что оставшуюся часть материи составляет невидимая, темная материя.
Впрочем, спустя некоторое время после открытия NGC1052-DF2 ученые нашли галактику NGC1052-DF4, которая, согласно расчетам, почти не имеет темной материи. NGC1052-DF4, как считали ученые, находится близко к NGC1052-DF2, примерно в тех же 63 млн световых лет от Земли, и сейчас специалистам предстоит разобраться, насколько новые расчеты применимы и к ней.
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; кратко о результатах сообщает портал ScienceAlert.

05 июнь 2019 /
Космос и Нло
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