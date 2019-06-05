Астрономам удалось получить снимки двойного астероида, пронесшегося на днях мимо Земли

Уникальные характеристики приемника SPHERE на Очень Большом Телескопе ESO позволили ему получить исключительно четкие изображения двойного астероида, пролетевшего мимо Земли 25 мая. Хотя именно этот астероид Земле не угрожал, ученые воспользовались этой возможностью, чтобы «отрепетировать» реакцию на появление действительно опасного околоземного объекта (Near-Earth Object - NEO). Передовые технологии, использующиеся в ESO, могут оказаться критически важными для защиты нашей планеты.Международная сеть предупреждения об астероидах IAWN (International Asteroid Warning Network) скоординировала многостороннюю кампанию по наблюдениям астероида 1999 KW4, который 25 мая 2019 года пролетел мимо Земли на минимальном расстоянии 5.2 миллиона километров [1]. Астероид 1999 KW4, примерно 1.3 км в поперечнике, не представляет какой-либо опасности для Земли. Так как его орбита хорошо известна, ученые смогли предсказать этот пролет и заранее подготовиться к наблюдениям.ESO предоставила для наблюдательной кампании свой флагманский инструмент: Очень Большой Телескоп (VLT) с приемником SPHERE. Это один из очень немногих детекторов в мире, способных получать достаточно четкие изображения, чтобы на них можно было различить оба компонента двойного астероида, расстояние между которыми составляет примерно 2.6 км.Приемник SPHERE был разработан для наблюдений экзопланет. Его сверхсовремменная система адаптивной оптики (AO) корректирует атмосферную турбулентность, получая почти такие же четкие изображения, как если бы телескоп находился в космосе. Приемник также оборудован коронографами, которые маскируют сияние ярких звезд, позволяя наблюдать в их окрестностях слабые экзопланеты.Оторвавшись на время от обычной охоты за экзопланетами, приемник SPHERE помог астрономам получить характеристики двойного астероида. В частности, оказалось возможным выяснить, имеет ли меньший астероид-спутник тот же состав, что и больший компонент.“Эти данные в сочетании со всеми остальными, полученными на других телескопах в ходе кампании IAWN, будут очень важны для оценки эффективности стратегий отклонения в случае, если будет обнаружен астероид на курсе, ведущем к столкновению с Землей”, -- объясняет астроном ESO Оливье Эно (Olivier Hainaut). “Даже в худшем из возможных случаев, такие сведения были бы важны для предсказания того, как именно астероид может взаимодействовать с атмосферой и поверхностью Земли, что, возможно, позволило бы уменьшить ущерб от столкновения”.“Двойной астероид пронесся мимо Земли со скоростью более 70 000 км/ч, поэтому его наблюдения на VLT были сложной задачей”, -- сказал Диего Паррагез (Diego Parraguez), управлявший телескопом. Ему пришлось применить все свое мастерство, чтобы навести телескоп на быстро движущийся астероид и получить его изображение с приемником SPHERE.Бинь Янь (Bin Yang), астроном VLT, воскликнул: “Когда мы увидели на изображениях, скорректированных адаптивной оптикой, астероид-спутник, мы были просто потрясены. В этот момент мы чуствовали, что все трудности, все наши усилия были оправданы”. Матиас Джонс (Mathias Jones), другой астроном VLT, участвовавший в наблюдениях, рассказал о встретившихся проблемах. “Во время наблюдений атмосферные условия были немного нестабильны. К тому же астероид был относительно слабый и двигался по небу очень быстро, что делало наблюдения особенно трудными. Несколько раз система адаптивной оптики давала сбой. И поэтому особенно здорово, что, несмотря на все эти трудности, наши усилия увенчались успехом!”Хотя 1999 KW4 не является потенциально опасным, он очень похож на другой двойной астероид -- Дидимос (Didymos), столкновение с которым в отдаленном будущем может угрожать Земле.Дидимос и его спутник, так называемый «Дидимун» (Didymoon), являются целью будущего пионерского эксперимента по планетарной защите. Космический аппарат NASA DART врежется в Дидимун, чтобы попытаться изменить его орбиту вокруг его «старшего брата» и протестировать возможность отклонения астероида. После удара космическая миссия ESA «Гера» в 2026 году облетит систему Дидимоса и соберет основную информацию, в том числе о массе Дидимуна, свойствах его поверхности и форме кратера, оставленного столкновением с DART.Успех таких миссий зависит от сотрудничества между различными организациями. Ослеживание околоземных объектов является главным пунктом сотрудничества между ESO и ESA. Эти совместные работы продолжаются со времени первого успешного отслеживания траектории потенциально опасного околоземного объекта (NEO) в начале 2014 г.“Мы очень рады, что наша работа помогает охранять Землю от астероидов”, -- говорит Хавьер Барконс (Xavier Barcons), Генеральный директор ESO. “Мы не только используем сверхсовременные возможности VLT, но и работаем с ESA над созданием прототипов больших сетей регистрации астероидов, отслеживания их траекторий и получения их характеристик на более высоком уровне”.Нынешнее близкое прохождение 1999 KW4 случилось всего за месяц до 30 июня, Дня астероидов, официально учрежденного ООН дня просветительских и образовательных мероприятий, посвященных астероидам. Эти мероприятия пройдут на пяти континентах, и ESO будет одной из главных астрономических организаций мира, которая будет в них участвовать. Планетарий и общественный центр ESO Supernova в этот день проведет целый ряд мероприятий, посвященных теме астероидов. Все желающие приглашаются участвовать в них.[1] Это расстояние примерно в 14 раз больше расстояния до Луны—достаточно близко, чтобы изучать, но недостаточно, чтобы опасаться! Много малых астероидов пролетает мимо Земли на гораздо более близких расстояниях, чем 1999 KW4 – иногда даже ближе Луны. Последнее сближение Земли с астероидом произошло 15 февраля 2013 года, когда прежде неизвестный астероид 18 метров в поперечнике взорвался при входе в атмосферу Земли над Челябинском в России. От взрывной волны пострадало около 1 500 человек.