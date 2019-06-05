Какие звездопады можно будет наблюдать в июне?

Какими звездопадами порадует нас июньское небо?В июне своего максимума достигнет метеорный поток Ариетиды. Радиант метеорного потока находится в созвездии Овна, что отражается в его названии («Aries» с латинского переводится как «Овен»). Своим появлением Ариетиды обязаны комете 96P / Махгольца. Они являются одним из самых сильных дневных (радио-) метеорных потоков. Пика Ариетиды достигнут 7 июня. Наблюдать их невооруженным глазом достаточно сложно (Солнце во время максимальной активности потока, которая составляет 40–70 метеоров в час, находится близко к радианту). Сложно, но можно. Для этого нужно запастись биноклем и обратить внимание на предрассветное небо (примерно 3:00–4:00 по Москве). Ещё один метеорный поток, наблюдаемый в июне, — Боотиды. Радиант его лежит в созвездии Волопаса (лат. Bootes). Появляются Боотиды ежегодно, когда Земля пересекает орбиту кометы 7P / Понса — Виннеке. К сожалению, современные Боотиды недостаточно активны, всего 1–2 метеора в час. Но поток славится своей непредсказуемостью. Так, в 1998 году наблюдатели отмечали до 100 падающих метеоров в час, а в 2004 году их число варьировалось от 20 до 50. Своего пика Боотиды достигнут 27 июня.